Їх треба міняти насамперед: "Тавр" про українських воїнів, для яких полон є небезпечним

Україна постійно працює над тим, аби повернути з полону своїх захисників, які потрапили до рук окупантів. Проте є деякі категорії військових, які для яких полон може бути небезпечним.

Таку думку висловив в ексклюзивному блозі начальник штабу "Азов" НГУ тимчасовий виконувач обов'язків командира бригади майор Богдан Кротевич "Тавр". Він пояснив, за яких критерії полон в окупантів може бути небезпечним, інформує 24 Канал.

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Для кого полон є небезпечним

На думку "Тавра", небезпечним російський полон є для снайперів та спецпризначенців. Ні для кого не секрет, що окупанти утримують військовослужбовців України у різних умовах.

Одні українські захисники мають кращі умови для життя, інші – гірші. Також не всі військові зазнають тортур у полоні. Все залежить, за словами "Тавра", від посади бійця, підрозділу, у якому він служить, та місцем полону, де він перебуває.

Наприклад, спецпризначенець, снайпер або розвідник в більшій імовірності піддаються тортурам, ніж тиловик-кухар або, наприклад, сержант з тилового забезпечення,

– пояснив Кротевич.

Окрім того, грає роль й місце, у якому утримують полоненого. У деяких колоніях окупантів так звана "адміністрація" може поводитися жорсткіше або м'якше. У такому випадку військова спеціальність може й не впливати на ставлення до українців.

Великий обмін полоненими у Великдень

У Великдень та напередодні відбувся великий обмін полоненими. Україна повернула додому 130 людей. Глава Офісу Президента Андрій Єрмак згодом пояснив, що обмін відбувався у кілька етапів напередодні Великодня та у день свята.

Серед звільнених бійців – військові, прикордонники, нацгвардійці, моряки, співробітники ДССТ. Рядові й сержанти, які потрапляли в полон на Бахмутському, Соледарському, Запорізькому, Херсонському напрямках.

Як стало відомо пізніше, серед бійців, яких вдалося повернути під час обміну, було багато тих, хто вважався зниклим безвісти. У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими зазначили, що з-поміж 130 повернених захисників 48 раніше вважалися зниклими безвісти.

Також відомо, що частина військовослужбовців, яких врятували з полону, були поранені. Вони мали численні контузії та втрачені кінцівки.