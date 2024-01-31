З російського полону повернувся воїн, рідні якого загинули під час удару росіян по Дніпру

Україна 31 січня повернула з російського полону 207 захисників. Серед них – молодший сержант Захар, чиї рідні загинули під час цинічного удару ворога по багатоповерхівці у Дніпрі.

Ворог завдав ракетного удару 14 січня 2023 року. Тоді від рук окупантів загинуло 46 осіб, ще понад 80 – отримали поранення.

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На повернення Героя чекає донька

Під час обміну 31 січня з полону вдалося повернути молодшого сержанта Захара. Він разом з дружиною Тетяною боронив "Азовсталь" від окупантів, але у травні 2022 року разом з іншими Героями подружжя опинилося у полоні.

Тетяну вдалося врятувати з російського полону менше, ніж за пів року, а її чоловік і далі був у руках ворога. Коли жінка повернулася в Україну, то оселилася з двома доньками у Дніпрі. Втім, 14 січня росіяни вдарили ракетою у багатоповерхівку, де мешкала родина.

Захисниця загинула під завалами разом з молодшою донечкою та матір'ю чоловіка. Старша 19-річна донька Руслана сьогодні чекає на повернення тата,

– повідомили у Координаційному штабі.

Ймовірно, мовиться про сім'ю Бабкіних. Після ракетного удару дівчина Руслана розповіла, що її рідні були у тому самому під'їзді, в який влучила російська ракета. Тоді вона розповідала, що ще о 15:07 говорила з мамою, яка мала бути на службі, але залишилася вдома через гостре респіраторне захворювання. Сестра Руслани тоді наводила лад у квартирі, а бабуся – саме закінчила смажити пиріжки. Це була остання розмова Руслани з рідними, яка тривала 2 хвилини й 5 секунд.

З російського полону звільнили 207 захисників

Володимир Зеленський 31 січня повідомив, що Україні вдалося повернути з російського полону 207 Героїв.

Наші – вдома. 207 хлопців. Повертаємо попри все. Пам'ятаємо про кожного й кожну в полоні. Воїни та цивільні. Маємо повернути всіх. Працюємо над цим,

– повідомив Зеленський.

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Андрій Єрмак додав, що серед звільнених з російського полону багато оборонців Маріуполя, військових, що були на "Азовсталі", острові Зміїний, Донецькому, Запорізькому, Харківському, Луганському, Херсонському та Сумському напрямках. Усі вони воїни ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ, Нацполіції – рядові, сержанти та офіцери.

Президент України додав, що цей обмін – чергова успішна робота української команди. Серед інших у неї входять глава ГУР Кирило Буданов, очільник ОП Андрій Єрмак, секретар координаційного штабу полковник Дмитро Усов, глава СБУ Малюк, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.