Звільнений з полону захисник Сергій Яровий прочитав вірш, який написав у російській неволі
Військовий Сергій Яровий повернувся на Батьківщину 18 жовтня в рамках обміну полоненими. За час у російській неволі захисник написав чуттєвий вірш.
Відео, на якому Сергій Яровий декламує власний вірш, опублікували в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Загалом в рамках цього обміну в Україну повернулися 95 захисників.
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Військовий Сергій Яровий написав вірш у ворожому полоні
В Коордштабі зазначили, що військовий прочитав свій вірш в перші хвилини на рідній землі.
Я хочу під сонцем яскравим серпневим ніжитися на рівні небес. Я хочу з тобою навіки стати щасливим і свідком цьому буде лиш гірський едельвейс,
– йдеться у вірші Сергія Ярового.
Ці рядки він написав, перебуваючи у ворожому полоні.
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До слова, в рамках обміну Україні вдалося повернути воїнів, які захищали Маріуполь і "Азовсталь", Донеччину, Луганщину, Харківщину, Київщину, Чернігівщину та Херсонщину. Серед них, зокрема, чимало українців, які отримали так звані "вироки" в Росії та були "засуджені": 28 військових до тривалих термінів, а 20 – до довічного ув'язнення.