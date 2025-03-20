Повернення з російського полону: як допомогти військовим адаптуватися

У середу, 19 березня, в Україні з російського полону повернулося ще 197 оборонців. Зараз на них чекає процес адаптації та реабілітації, до якого суспільство має бути готовим.

Проєкт Dovidka.info від Центру стратегічних комунікацій та Центр громадянських свобод створили серію анімаційних роликів з практичними порадами, як допомогти бійцям адаптуватися, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також СБУ показали зворушливі кадри звільнення українців з російського полону

Як допомогти воїнам, що повернулися з полону

У проєкті зазначають, що те, що здається нам звичним та буденним у спілкуванні, може сприйматися геть по-іншому тими, хто пережив неволю і тортури. Анімаційні ролики розповідають, як підтримати звільнених військових та цивільних:

як реагувати на відчуження, з яким можете стикнутись;

як проявляти близькість;

як можна допомогти людині повернутись із полону не лише фізично, а й психологічно.

Повернення наших захисників із полону – це лише перший крок. Наступний, не менш важливий, – їхня успішна адаптація в суспільстві. Наш обов'язок – забезпечити їм належну підтримку, розуміння та повагу, щоб вони відчували себе вдома і могли повернутися до мирного життя,​

– зазначає заступник керівника Центру стратегічних комунікацій Микола Балабан.

Ці відео створені спільно з Центром психічного здоров'я та реабілітації ветеранів "Лісова поляна" Міністерства охорони здоров'я України. Ролики можна переглянути на YouTube-каналі SPRAVDI: