Обмін полоненими: у Зеленського вважають, що Великдень може посприяти процесу

В Офісі Президента переконані, що Великдень може стати гарним приводом, аби активізувати зусилля для обміну полоненими. Зокрема, у форматі "всіх на всіх".
Джерело:"Дом"
Наразі процес обміну полоненими, на жаль, заблокований. Про це заявила прессекретарка президента Юлія Мендель.
Важливо У заручниках окупантів на Донбасі близько 300 осіб
Що кажуть на Банковій
Мендель наголосила, що процес обміну "всіх на всіх" є дуже важливим.
Давайте згадаємо, що скоро Великдень, це гарний привід для того, щоб, можливо, активізувати процес обміну,
– зауважила речниця.
Зауважимо, останній обмін полоненими відбувся ще 16 квітня 2020 року. Тоді в Україну повернулись 20 бранців, натомість до окупантів передали 14. До речі, цей обмін також був у період великодніх свят.
Обмін полоненими: останні новини
- На початку січня 2021 року окупанти мали передати 9 наших громадян, яких незаконно утримували.
- Проте вирішили, що українців передаватимуть лише Віктору Медведчуку.
- Українське МЗС виступило рішуче проти такого кроку.
- Голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук наголосив, що такі дії Медведчука – "шарлатанство".
- Президент Володимир Зеленський заявив, що про жодні неофіційні формати обміну полоненими не може і мовитись, бо це провокації.
- Під час зустрічі із президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель Зеленський розповів, що Україна передала ОБСЄ списки для обміну полоненими. Натомість зворотного списку від окупантів немає.
- До слова, український президент на зустрічі також зазначив, що Великдень – чудовий привід, аби розблокувати обмін.