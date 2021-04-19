Обмін полоненими: у Зеленського вважають, що Великдень може посприяти процесу

В Офісі Президента переконані, що Великдень може стати гарним приводом, аби активізувати зусилля для обміну полоненими. Зокрема, у форматі "всіх на всіх".

Наразі процес обміну полоненими, на жаль, заблокований. Про це заявила прессекретарка президента Юлія Мендель.

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Мендель наголосила, що процес обміну "всіх на всіх" є дуже важливим.

Давайте згадаємо, що скоро Великдень, це гарний привід для того, щоб, можливо, активізувати процес обміну,

– зауважила речниця.

Зауважимо, останній обмін полоненими відбувся ще 16 квітня 2020 року. Тоді в Україну повернулись 20 бранців, натомість до окупантів передали 14. До речі, цей обмін також був у період великодніх свят.

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