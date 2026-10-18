"Не отримували три доби": Зеленський розповів про зупинку розвідданих від США

США протягом трьох діб не передавали Україні інформацію про російські балістичні атаки. Наразі процес обміну цими унікальними даними нарешті відновився.

Про це Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю для NBC News.

Чому ці дані критично важливі

Президент пояснив, що Київ отримує важливу розвідувальну інформацію від багатьох європейських союзників.

Однак саме Вашингтон володіє ексклюзивною інформацією щодо запусків балістики.

Тільки у США є ці дані і вони повідомляють нам, коли Росія використовує балістичні ракети,

– сказав глава держави.

За словами Зеленського, зараз вже обмін розвідданими "розблокували". "Ми дуже вдячні за це. Тепер усе працює", – сказав він.

Зверніть увагу! Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що заява Зеленського про перерву в обміні розвідданими з Україною не відповідає дійсності.

На тлі цих подій Зеленський також висловив сподівання, що Дональд Трамп залишиться на боці України або хоча б займе нейтральну позицію.

Нагадаємо, раніше Україна отримала попередження від США про можливе припинення обміну розвідданими у разі відновлення ударів по НПЗ Росії.

Водночас сам Дональд Трамп публічно запевняв, що продовжує допомагати Києву і не зупиняв передачу інформації.

Зауважимо, що під час балістичних атак на Київ упродовж трьох днів з 12 по 14 жовтня США не попередили Україну про запуск ракет. Вони вже були виявлені фактично на підльоті до столиці.