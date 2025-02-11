Зеленський заявив, що готовий запропонувати Росії обмін територіями
- Президент Володимир Зеленський готовий запропонувати Росії обмін територіями, якщо Дональду Трампу вдасться здійснити переговори між Україною та Росією.
- Зеленський зазначив, що Київ готовий відмовитися від земель у Курській області Росії, проте не вказав, яку частину окупованої території Україна проситиме натомість.
Якщо президенту США Дональду Трампу таки вдасться посадити Україну та Росію за стіл переговорів, Зеленський сказав, що планує запропонувати Росії прямий обмін територіями.
Таку заяву оприлюднили у вівторок, 11 лютого. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю українського президента для The Guardian у Києві.
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Яка позиція України стосовно територій
Володимир Зеленський зазначив, що Київ готовий запропонувати Москві прямий обмін територіями, відмовившись від земель, які Україна утримує у Курській області Росії з моменту початку раптового наступу у серпні 2024 року.
Таким чином, за його словами, Україна обміняє одну територію на іншу. Втім, він додав, що наразі не знає, яку саме частину окупованої Росією території наша держава проситиме натомість, оскільки, на його думку, обрати неможливо.
Не знаю, побачимо. Але всі наші території важливі, тут немає пріоритету,
– заявив він.
Також він розкритикував початкове небажання колишнього президента США Джо Байдена надати Україні зброю, зазначивши, що нестача впевненості Вашингтона додала сміливості Росії. Втім, український лідер висловив вдячність за допомогу, яку надали пізніше.
Що Зеленський казав про повернення земель
- Нагадаємо, раніше Зеленський повідомив, що у разі ухвалення рішення про припинення вогню в Україні без деокупації територій дозволить Росії значно заробити. За його словами, Путін захопив українські ресурси на трильйони.
- Також він повідомляв, що від початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року наша армія повернула під наш контроль 50% території. Він наголошував, що Україна прагне досягти справедливого завершення цієї війни.
- Український лідер також нещодавно казав, що окуповані території можна повернути як військовим, так і дипломатичним шляхом. Він також підкреслив, що не визнає окуповані території російськими. Водночас зазначив, що саме зараз їх повернути неможливо.
- Крім вищезгаданого, Зеленський наголошував, що Україна готова до закінчення гарячої фази війни, але без правових компромісів щодо окупованих територій. Окрім цього, Зеленський додав, що за стіл переговорів мають сісти не лише Україна та Росія, а й США та країни ЄС.