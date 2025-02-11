Зеленський заявив, що готовий запропонувати Росії обмін територіями

Якщо президенту США Дональду Трампу таки вдасться посадити Україну та Росію за стіл переговорів, Зеленський сказав, що планує запропонувати Росії прямий обмін територіями.

Таку заяву оприлюднили у вівторок, 11 лютого. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю українського президента для The Guardian у Києві.

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Яка позиція України стосовно територій

Володимир Зеленський зазначив, що Київ готовий запропонувати Москві прямий обмін територіями, відмовившись від земель, які Україна утримує у Курській області Росії з моменту початку раптового наступу у серпні 2024 року.

Таким чином, за його словами, Україна обміняє одну територію на іншу. Втім, він додав, що наразі не знає, яку саме частину окупованої Росією території наша держава проситиме натомість, оскільки, на його думку, обрати неможливо.

Не знаю, побачимо. Але всі наші території важливі, тут немає пріоритету,

– заявив він.

Також він розкритикував початкове небажання колишнього президента США Джо Байдена надати Україні зброю, зазначивши, що нестача впевненості Вашингтона додала сміливості Росії. Втім, український лідер висловив вдячність за допомогу, яку надали пізніше.

Що Зеленський казав про повернення земель