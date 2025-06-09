Обмін триватиме декілька днів, – Зеленський

У понеділок, 9 червня, відбувся обмін полоненими. Як заявив президент, він буде тривати кілька днів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канал Володимира Зеленського.

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Скільки триватиме новий обмін полоненими

Зеленський не назвав точні дати обміну полоненими. Та відомо, що 9 червня відбувся перший етап.

Гарант зауважив, що процес доволі складний і містить багато чутливих деталей. А перемовини тривають фактично щодня.

Українці повертаються додому з російського полону. Сьогодні розпочався обмін, який триватиме в декілька етапів ще найближчими днями. Серед категорій тих, кого повертаємо зараз, – поранені та важкопоранені, а також молодші 25 років.

Україна розраховує, що будуть повністю реалізовані домовленості щодо гуманітарних питань, досягнуті в межах зустрічі в Стамбулі.

"Робимо максимум, щоб повернути всіх. Працюємо для цього на всіх рівнях. Маємо повернути додому кожного, хто в полоні. Дякую всім, хто допомагає", – завершив Зеленський.

Андрій Єрмак додав, що для повернення українських захисників влада працює цілодобово.

В ГУР заявили, що остаточні цифри звільнених з російського полону оприлюднять після завершення обмінного процесу. Україна послідовно працює над реалізацією формули обміну "всіх на всіх" в усіх категоріях.