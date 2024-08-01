Байден натякнув, що не говорив із Путіним про обмін ув'язнених

Захід провів великий обмін в'язнями з Росією. Джо Байден це підтвердив та прокоментував питання щодо ймовірності розмови з Путіним.

Президент США сказав у Білому домі, що справді відбувся обмін ув'язненими. Джо Байден відповів на питання про те, чи планує говорити з правителем Кремля, пише 24 Канал.

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Що сказав Байден щодо Путіна

Мені не потрібно говорити з Путіним,

– сказав Джо Байден.

Тобто американський лідер дав зрозуміти, що він не проводив бесіду з російським диктатором Путіним щодо обміну ув'язненими між Росією та Заходом.

Сполучені Штати обміняли 16 осіб, зокрема 5 німців і 7 громадян Росії, яких у Білому домі назвали "політичними в'язнями у своїй країні". Під час обміну США повернули:

колишнього морпіха Пола Вілана,

репортера Wall Street Journal Евана Гершковича,

журналістку "Радіо Свобода" Алсу Курмашеву,

опозиціонера Володимира Кара-Мурзу.

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Варто зауважити, що востаннє Байден із Путіним говорив за два тижні до повномасштабного вторгнення Росії в Україну – у лютому 2022 року.

Щодо того, чи готовий Байден говорити з російським диктатором, він висловлювався в липні 2024 року, заявивши, що наразі не готовий до прямої взаємодії з Владіміром Путіним.