Є окремі групи полонених, яких росія охоче повертає: їх назвали в координаційному штабі

Під час обмінів військовополонених росія хоче повертати своїх військових, які мають високу бойову кваліфікацію. Найменший інтерес для окупантів становлять проросійські бойовики з "лднр".

Першочерговий обмін "кадирівців" та "вагнерівців" для рф не є пріоритетним і залежить від конкретних випадків. Про це розповів 24 каналу представник координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов.

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Представник координаційного штабу зауважив, що росія розподіляє своїх військових за категоріями пріоритетності, що яскраво видно під час обмінів військовополонених.

Зрозуміло, що групи підвищеного інтересу, є офіцерський склад, є льотчики. Тобто є люди або військові, з якоюсь високою кваліфікацією, або ті, хто може володіти якоюсь інформацією,

– повідомив Юсов.

За його словами, найменший інтерес для російської сторони становлять військові з так званих "лнр" й "днр".

"Разом з цією примусовою мобілізацією, яка там продовжується – це в черговий раз ілюструє ставлення до цих мешканців, які навіть з російськими паспортами, як до людей другого ґатунку. Це ілюстрація для всіх, хто марив "русскім міром", – пояснив чиновник.

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Крім того, він запевнив, що пріоритетність для рф обміну "кадирівців" – це складова певного міфу, який стосується їх участі у війні, їх якості як військових, і інтересу до них з боку кремля. Це ж стосується і "вагнерівців", які сприймаються більше як найманці.

Юсов підкреслив, що загалом з моменту повномасштабного вторгнення вже відбулося понад 20 обмінів: з полону повернули понад 570 громадян і захисників України.

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Що відомо про українських військовополонених

У мережі з'явилися фото підготовки окупантів до показового судилища над захисниками "Азовсталі". Рідні бійців відреагували на моторошні кадри та звернулися до президента.

Рідні військових просять владу втрутитися, засудити та завадити проведенню фейкових трибуналів, які загрожують бійцям полку Прокопенка.

Пізніше Михайло Подоляк заявив, що суд над українськими полоненими є воєнним злочином.

Крім того, у мережі показали готові камери для воїнів полку Дениса Прокопенка, які зробили російські окупанти. У такий спосіб загарбники готуються до судилища над захисниками "Азовсталі".

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