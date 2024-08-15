Україна розширює переговорну групу щодо обмінів полоненими, – Малюк

Україна працює над тим, щоб повернути усіх полонених на свою територію. Очільник СБУ розповів, що наша держава розширює переговорну групу для цього.

Глава СБУ Василь Малюк розповів, що співробітники його структури разом з іншими підрозділами Сил оборони активно працюють над поповненням обмінного фонду коштом нових полонених Росії. Організація обмінів і повернення українських захисників та цивільних громадян додому з російського полону є одним із пріоритетних завдань.

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Україна буде боротись за кожного

За словами Малюка, відтепер розширюється переговорна група, яка від імені Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими займалася підготовкою обмінів. Тепер до неї входитимуть представники СБУ, ГУР, МВС, ЗСУ, СЗР та омбудсмена.

Я впевнений, що саме такий варіант дасть можливість поєднати наші зусилля і більш ефективно виборювати кожного оборонця України, щоб повертати їх додому. Саме синергія і поєднання наших зусиль якнайшвидше дасть відповідні плоди,

– переконаний очільник СБУ.

Водночас варто відзначити, що це стосується організації обмінів не лише щодо військовослужбовців, а й цивільних громадян. Мовиться також про тих, кого Росія незаконно утримує ще з 2014 року.

Малюк також зазначив, що під час боїв у Курській області вдалося взяти у полон сотню росіян. Наразі з ними працюють військова контррозвідка та слідчі СБУ.



Після всіх необхідних процедур Україна зможе вести перемовини про їхній обмін.