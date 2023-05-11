Ексдиректор "Мотор Січі" проситься на обмін: як у РНБО відреагували на прохання Богуслаєва
Експрезидент "Мотор Січі" В'ячеслав Богуслаєв попросив його включити у списки на обмін з Росією. Відповідну заяву він написав на ім'я керівника Офісу Президента Андрія Єрмака.
Секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі національного телемарафону прокоментував рішення Богуслаєва. Про це пише 24 Канал.
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Богуслаєв сам підтвердив, що він російський агент
Олексій Данілов зауважив, що своїм листом, у якому він проситься на обмін, Богуслаєв лиш підтверджує те, що був російським агентом.
Він просто в цьому листі підтверджує, що він був російським агентом і що його дуже тягне. От і все,
– сказав він.
Данілов наголосив, що Україна у 1991 році зробила велику помилку, просто перейменувавши КДБ. Він сказав, що цю структуру потрібно було будувати з 0, як зробили країни Балтії. А тепер ми пожинаємо великі наслідки.
Проте секретар РНБО додав, що ми впораємось з цим викликом. Він пообіцяв, що російські агенти, які зараз діють у нас, ще будуть проситися, щоб їм зробили обмін.
Чи обміняє Україна Богуслаєва
Олексій Данілов наголосив, що для України життя українця є найвищою цінністю. Він сказав, що таке рішення можуть прийняти, якщо це буде на користь нашій країні.
Ми займаємось поверненням наших громадян, для нас життя нашого громадянина є найвища цінність. Тому що якщо таке рішення (про обмін Богуслаєва – 24 Канал) прийматиметься, це буде тільки на користь нашої країни,
– сказав Данілов.
Що передувало
- Богуслаєв написав заяву на ім'я Андрія Єрмака з проханням включити його в списки на обмін полоненими. Лист написаний російською і датується 28 березням 2023 року.
- Експрезидент "Мотор Січі" підписався під заявою як "Богуслаєв, пенсіонер, інвалід І групи". При цьому цікаво, що назва країни, в яку він хоче поїхати, написана маленькими літерами – "російська федерація".
- У Головному управлінні розвідки Міноборони відмовилися коментувати можливість обміну Богуслаєва на українських полонених. Представник ГУР МО Андрій Юсов сказав, що про такі речі можна говорити тільки за їх результатами.