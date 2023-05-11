Ексдиректор "Мотор Січі" проситься на обмін: як у РНБО відреагували на прохання Богуслаєва

Експрезидент "Мотор Січі" В'ячеслав Богуслаєв попросив його включити у списки на обмін з Росією. Відповідну заяву він написав на ім'я керівника Офісу Президента Андрія Єрмака.

Секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі національного телемарафону прокоментував рішення Богуслаєва. Про це пише 24 Канал.

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Богуслаєв сам підтвердив, що він російський агент

Олексій Данілов зауважив, що своїм листом, у якому він проситься на обмін, Богуслаєв лиш підтверджує те, що був російським агентом.

Він просто в цьому листі підтверджує, що він був російським агентом і що його дуже тягне. От і все,

– сказав він.

Данілов наголосив, що Україна у 1991 році зробила велику помилку, просто перейменувавши КДБ. Він сказав, що цю структуру потрібно було будувати з 0, як зробили країни Балтії. А тепер ми пожинаємо великі наслідки.

Проте секретар РНБО додав, що ми впораємось з цим викликом. Він пообіцяв, що російські агенти, які зараз діють у нас, ще будуть проситися, щоб їм зробили обмін.

Чи обміняє Україна Богуслаєва

Олексій Данілов наголосив, що для України життя українця є найвищою цінністю. Він сказав, що таке рішення можуть прийняти, якщо це буде на користь нашій країні.

Ми займаємось поверненням наших громадян, для нас життя нашого громадянина є найвища цінність. Тому що якщо таке рішення (про обмін Богуслаєва – 24 Канал) прийматиметься, це буде тільки на користь нашої країни,

– сказав Данілов.

Що передувало