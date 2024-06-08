Обнадійливі новини: 9 червня світло майже не будуть вимикати
8 червня 2024, 18:37Читать новость на русском
Джерело:Укренерго
В Укренерго та ДТЕК потішили українців добрими новинами. У неділю будемо зі світлом чи не весь день. Обмеження все ж запровадять, щоправда, на кілька годин.
У суботу, 8 червня, також пом'якшили обмеження, скоротивши їх на дві години. Графіки ввели не з 16:00, а з 18:00.
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Як будуть відключати світло 9 червня
9 червня всі обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень для промислових і побутових споживачів з 20:00 до 22:00,
– ідеться в повідомленні Укренерго.
Обмеження не будуть стосуватися об'єктів критичної інфраструктури.
У ДТЕК уточнили, що графіки стабілізаційних відключень діятимуть у Києві, в Київській, Донецькій, Одеській і Дніпропетровській областях.