Двох охоронців порядку, яких окупанти викрали на Херсонщині, вдалося звільнити
21 березня 2022 , 03:31Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Олександра Бабича
Двох голопристанців, яких під час охорони порядку викрали російські окупанти, вдалося звільнити. Настрій у хлопців – бадьорий.
Радісну звістку повідомив Олександр Бабич – голопристанський міський голова. Він розповів, що звільнені й надалі охоронятимуть порядок.
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Хочу терміново проінформувати, що два представники нашої громади, яких російські військові забрали з собою, вже повернулися додому. Їх відпустили, трохи "пом'яли", але вони цілі, Слава Богу,
– заявив Бабич.
Охоронців порядку викрали 20 березня. Інцидент стався на Скадовському перехресті. Окупанти звинуватили охоронців, що вони начебто слідкують за якимись колонами.
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