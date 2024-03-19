Оборона Авдіївки: у ДПСУ показали кадри, якими були бої за місто перед відходом
Джерело:ДПСУ
Українські прикордонні війська продемонстрували дії своїх відділів під час зіткнень у Авдіївці, детально описавши останні дні захисту населеного пункту. Протягом чотирьох місяців збройні сили Росії зазнали втрат, що склали понад 40 тисяч солдатів та сотні одиниць броньованої техніки.
У жовтні минулого року російські війська розпочали масштабні штурмові дії з метою оточення Авдіївки. Це був один із найбільш напружених періодів для українських військових, коли вони змушені були стояти на захисті міста від ворожого наступу, допоки не надійшов наказ про виведення військ з Авдіївки.
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Кадри останніх боїв за Авдіївку
За чотири місяці активних боїв ворог втратив значну кількість військових і бронетехніки. За даними Державної прикордонної служби України, понад 45 000 тисяч ворожих військових були поранені або вбиті під час бойових дій, а також було знищено кілька сотень одиниць бронетехніки.
Протягом цього часу поруч з підрозділами ЗСУ за місто бились і українські прикордонники. Свої позиції вони залишили лише 17 лютого за відповідним наказом командування.
Останні бої за Авдіївку: дивіться відео
У відео, яке було оприлюднене, розповіді бійців ДПСУ, які тримали позиції у гарячих точках. Вони діляться найважчими моментами протистояння з російськими військами, відкриваючи публіці загрози та виклики, з якими вони стикалися під час боїв.
Втрати ворога: останні новини
- Втрати російських військ на фронті продовжують зростати, і лише за останню добу загарбники втратили 840 військових та десятки одиниць техніки. Проте, точну кількість втрат важко визначити, оскільки під час активних бойових дій підрахунки можуть бути неповними.
- Українські військові завдали ворогові значних втрат на Авдіївському напрямку. Так, за словами наших військових, росіяни кинули на Бердичі та Тоненьке штурмові групи. Однак у ворога "щось", як завжди, пішло не за планом – він не зміг виконати поставлене командуванням завдання і повернувся з нього у "неповному" складі. А все тому, що окупанти, які пішли на штурм, опинилися під ударом українських FPV-дронів.
- Голова Сумської ОДА Володимир Артюх розповів, що 16 березня на північ Сумщини зайшла російська диверсійна група. За його словами, українські захисники своїми активними діями знищили окупантів. Глава Сумської ОДА також дав зрозуміти, що місцева влада підготувалася до можливих дій російських окупантів.