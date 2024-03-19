Оборона Авдіївки: у ДПСУ показали кадри, якими були бої за місто перед відходом

Українські прикордонні війська продемонстрували дії своїх відділів під час зіткнень у Авдіївці, детально описавши останні дні захисту населеного пункту. Протягом чотирьох місяців збройні сили Росії зазнали втрат, що склали понад 40 тисяч солдатів та сотні одиниць броньованої техніки.

У жовтні минулого року російські війська розпочали масштабні штурмові дії з метою оточення Авдіївки. Це був один із найбільш напружених періодів для українських військових, коли вони змушені були стояти на захисті міста від ворожого наступу, допоки не надійшов наказ про виведення військ з Авдіївки.

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Кадри останніх боїв за Авдіївку

За чотири місяці активних боїв ворог втратив значну кількість військових і бронетехніки. За даними Державної прикордонної служби України, понад 45 000 тисяч ворожих військових були поранені або вбиті під час бойових дій, а також було знищено кілька сотень одиниць бронетехніки.

Протягом цього часу поруч з підрозділами ЗСУ за місто бились і українські прикордонники. Свої позиції вони залишили лише 17 лютого за відповідним наказом командування.

Останні бої за Авдіївку: дивіться відео

У відео, яке було оприлюднене, розповіді бійців ДПСУ, які тримали позиції у гарячих точках. Вони діляться найважчими моментами протистояння з російськими військами, відкриваючи публіці загрози та виклики, з якими вони стикалися під час боїв.

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