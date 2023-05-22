Не лише 100 тисяч знищених росіян: військовий експерт назвав ще одне досягнення оборони Бахмута

Російські загарбники втратили у боях під Бахмутом 100 тисяч своїх солдатів. Таку цифру озвучив президент США Джо Байден. Під час оборони міста українська армія завдала суттєвих втрат російській армії.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Владислав Селезньов. За його словами, ще одним досягненням Збройних Сил України стало знищення великої кількості озброєння російської армії.

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Бахмут дає надію на успішний контрнаступ

Для будь-якої нормальною країни втратити понад 100 тисяч військових у боях за одне місто було б не адекватним. Водночас українська армія під час оборони Бахмута втрачала найкращих воїнів, а російська навпаки – утилізовувала непотріб та соціально-небезпечні прошарки населення.

"Ми маємо міркувати не лише кількістю, а і якістю. Бахмут нам дав можливість знищити не лише велику кількість особового складу, а й багато ворожого озброєння: бронетехніку, артилерію. Щодня Генеральний Штаб ЗСУ публікує зведення по втратах російських окупантів. Надихає не лише цифра у 200 тисяч мертвих росіян, а й величезна кількість знищених БМП, танків, БТР, ствольної артилерії, РСЗВ, ППО", – заявив Селезньов.

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Військовий експерт додав, що у Бахмуті українська армія формує поле майбутнього бою – чим слабшою буде російська армія, тим конструктивнішим та руйнівним для неї буде український контрнаступ.

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