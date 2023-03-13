Росіяни заходять у місто і потрапляють під вогонь ССО, – полковник ЗСУ про оборону Бахмута

Деякі західні ЗМІ почали поширювати інформацію нібито у Вашингтоні та Києві різні думки щодо доцільності оборони Бахмута. Втім, найімовірніше, це чергова ІПСО ворога, адже місто є стратегічно важливим.

Так, росіяни витрачають величезні кошти по подібні вкиди різних медіа. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та льотчик-інструктор Роман Світан.

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ІПСО Росії щодо доцільності оборони Бахмута

Загарбники прагнуть "розкачати" ситуацію, причому навіть не в Україні, а у світі. У такий спосіб змусити партнерів сумніватися у наших здібностях, можливостях та правильності прийняття рішень.

Тож треба й надалі утримувати єдиний фронт проти інформаційних війн Росії. Адже вона вже десятиріччями займається різними інформаційно-психологічними спецопераціями.

"Тримаємо стрій, не прогинаємося. А партнери точно допоможуть нам", – підкреслив військовий експерт.

Бахмут є одним зі "стовпів" оборони України

Світан наголосив, що Бахмут є "цеглинкою" в обороні на Донбасі. Він тримає лінію фронту від Авдіївки до Сіверська та Білогорівки. Відхід від міста може обвалити наш фронт і тоді українським захисникам доведеться переходити на іншу лінію, тобто відходити та підійматися на висоти.

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Водночас це може відкрити для росіян можливість подальшого виходу на Костянтинівку, Дружківку, Часів Яр, а далі – Слов'янськ і Краматорськ. Полковник ЗСУ підкреслив, що Бахмут є одним зі "стовпів" фронту, тому Україна утримуватиме його, скільки зможе.

Утім, якщо буде необхідність відходу, то наші воїни відійдуть в район Часового Яру. Але це призведе до погіршення нашого становища і надасть загарбникам певної тактичної переваги. Отже, рішення нашого командування залишатися в Бахмуті та створити з міста "чорну діру", в яку провалюються росіяни та зникають – є правильним.

Ба більше, росіяни самі потрапили у цей "інформаційний капкан". Їм не має куди подітися – доводиться заходити у Бахмут і вони потрапляють під вогонь ССО, які навчені працювати в міських умовах,

– зазначив військовий експерт.

Він пояснив, що будь-яка армія, що наступає в умовах міста опиняється у невигідному становищі. Адже в таких умовах оборонятися значно легше й ті, хто наступають зазнають величезних втрат. Так, в районі Бахмута окупанти щодоби втрачають близько одного батальйону живої сили.

Світан про доцільність оборони Бахмута: дивіться відео

Відтак, якщо є плацдарм на якому щодоби можна нищити близько батальйону російських військових за добу, то його вигідно утримувати.

"З огляду на ці 2 військових моменти, де з одного боку не можна відходити, бо це "цеглинка" в нашій обороні на лінії фронту, а з іншого – плацдарм для знищення росіян, однозначно правильним було рішення його утримувати", – підсумував полковник ЗСУ.