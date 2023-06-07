Там уся новітня зброя, – Зеленський відповів на закиди у недостатньому укріпленні Бахмута

Воїни у Бахмуті отримують усе найкраще озброєння. До початку повномасштабної війни Україна його не мала.

Про це під час спілкування з журналістами 6 червня заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє 24 Канал. Так він відповів на запитання про буцімто "недостатнє укріплення" міста.

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Воїни у Бахмуті – суперлюди

Зеленський повідомив, що Сили оборони в Бахмуті отримували найкраще озброєння. Вони знищили близько 21 тисячі терористів ПВК "Вагнера", а ще 60 тисяч найманців зазнали поранень.

Чи серйозний там захист? Я думаю, там потужні люди та командири, ми знаємо, які втрати були в нас, але їх неможливо навіть порівняти. Не хочу говорити про деталі, але все найкраще і новітнє воїни отримали на цьому напрямку, найкращі системи, артилерію,

– заявив президент.

Він додав, що Бахмут стримував сотні тисяч окупантів.

"Це велика кількість військових. Я бачив багато поранених, був там, це суперлюди. Усе, що нам приходило, дефіцит, снаряди, ми туди віддавали. До початку повномасштабної війни в нас не було цієї зброї й не могло бути", – пояснив глава держави.

Він підкреслив, що військові на фронті розуміють, що коли зброя є, то її передають на передову.

"Щодо міста – як можна зміцнити багатоповерхівку, коли по місту прилітають 50 000 снарядів на день? Зміцнюються входи в місто. Бахмут не готували до повномасштабної війни. Було зрозуміло, що він візьме на себе функцію магніту. Хто каже, що можна укріпити п'ятиповерхівку проти С-300 або артилерії, я думаю, він не дуже розуміє", – підсумував український лідер.

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Ворог втрачає позиції під Бахмутом

Уранці 7 червня командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський оприлюднив відео потужної роботи 3 ОШБр на Бахмутському напрямку.

Генерал-полковник наголосив, що Сили оборони продовжують рух вперед на флангах, а ворог втрачає позиції під Бахмутом.