Росіяни зменшили тиск на Бахмут: зосередились на оточенні іншого міста

Найгарячішими напрямками на фронті залишається Донецька та Луганська області, але наступальний потенціал росіян біля Бахмута поступово зменшується. Противник намагається оточити Авдіївку.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. Він додав, що окупанти сконцентрували свої зусилля на взятті Авдіївки.

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Ситуація біля Бахмута стабільна

За словами Жданова, за минулу добу жодних суттєвих змін на фронті не відбулось. Водночас він зауважив певні ротації серед російських підрозділів, які сконцентровуються на кількох оперативних напрямках.

"Судячи з тої ситуації, яка сталась біля Бахмута, атакувальний натиск російських військ починає ослаблюватись. Кількість атак за добу зменшується. Зусилля для просування в глибину нашої території сходять нанівець. Нашим військам вдалось стабілізувати ситуацію навколо південного та північного плацдарму біля основного шляху постачання до Бахмута. Але в самому місті тривають жорстокі бої, противник лізе з трьох сторін", – розповів він.

Оперативна ситуація на фронті від Олега Жданова: дивитись відео

Росіяни зосередились на Авдіївці

Жданов додав, що російське командування переносить усі зусилля на захоплення Авдіївки, але ще не використовує свої резерви. Найжорстокіші бої тривають у північно–західній та південно–західній частинах міста. Там росіяни мають лише частковий успіх – просунулись на 100 метрів.

"Вони зрозуміли, що Авдіївку в лоб не взяти. Там ще навіть є ділянка, де наша оборона стоїть по лінії станом на 24 лютого 2022 року. Вони вирішили накласти такі самі лекала, як на Бахмутському напрямку – намагаються оточити Авдіївку", – зазначив він.

Ситуація на фронті: головне за минулу добу