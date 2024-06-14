"Операція з примусу до миру": Путін підло заявив, що не збирався "штурмувати" Київ у 2022 році

Вдень, 14 червня, російський диктатор прибув на зустріч до МЗС. Там кремлівський господар наговорив цілковитої маячні про війну та першочергові "плани" Москви щодо України.

Російський диктатор намагається всіх переконати, що під час повномасштабного збройного вторгнення в Україну 2022 року не збирався "штурмувати" столицю. Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Що знову наговорив Путін

Очільник Кремля вкотре не обійшовся без цинічних заяв про початок повномасштабного вторгнення, яке підступно розгорнула проти нашої держави країна-агресорка.

За його словами, російські війська в березні 2022 року стояли біля Києва. Однак, як пояснив російський диктатор, про штурм столиці України нібито на той момент не йшлося.

Ніякого політичного рішення про штурм тримільйонного міста не було, це була операція з примусу до миру,

– заявив він.

Цікаво, що пропагандисти у 2022 році казали, що "Росія візьме Київ за 3 дні", а російські солдати, які наступали на Київ, мали при собі парадну форму, щоб через цих "3 дні" пройти парадом по Хрещатику.

Втім, Збройні сили України змогли вигнати окупантів з Київщини, Чернігівщини та Сумщини. То, чи не звучать слова російського диктатора Владіміра Путіна як звичайні виправдовування своєї нездатності.

Нагадаємо також, що наприкінці 2021 року Росія вже стягувала війська до кордону з Україною, однак у Кремлі заявляли, що подібні "переміщення" стандартні, і нікому не загрожуватимуть.

Які заяви ще озвучив диктатор