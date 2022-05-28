Оборона тримається, хоч там і невимовно складно, – Зеленський про Донбас і Харківщину

Російські окупанти продовжують активні наступальні дії на Сході. Ворог зосередився на кількох напрямках і хоче будь-що здобути успіх.

Україна вже 94 дні героїчно протистоїть російським окупантам. Більшість планів ворога пішли шкереберть, але він не збирається відступати та відмовлятися від своїх намірів.

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