Місто, як купа каміння: росіяни перетворили Вугледар на руїни, вкриті чорним димом

У невеликому місті на Донеччині до війни проживало приблизно 15 тисяч людей. Тут відбувалися різні культурні заходи, які популяризували не тільки місто, а й загалом Донеччину. Сьогодні ж у Вугледарі – жодної вцілілої будівлі та постійні стовпи диму.

Місто обстрілюють 20 – 40 разів на день, скидають по декілька авіабомб, а реактивні системи залпового вогню не перестають працювати. Про це 24 Каналу розповіла волонтерка, засновниця БФ "Янголи Донбасу" Яна Статна, додавши, що з кожним днем ситуація ускладнюється.

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Росіяни "випалюють" місто

Раніше до Вугледару вело дві дороги. Сьогодні їх настільки обстрілюють, що волонтери їздять польовими шляхами.

Яна Статна розповіла, що місто має цікаве розташування: спершу треба їхати полями й звивистими дорогами, а потім нізвідки з’являються обриси міста, багатоповерхівки й зелені насадження.

Сьогодні ти їдеш цими ж дорогами, але бачиш обриси вже іншого міста: згорілого, чорного, вкритого хмарою диму,

– сказала волонтерка.

У Вугледарі вже немає жодної вцілілої будівлі, вікна в будинках, якщо не вибиті, то поламані або винесені. Цілі під'їзди просто склалися до фундаменту, а міжбудинкова територія настільки захаращена, що там неможливо пройти.

У місті немає комунальників, ніхто не прибирає, але це й небезпечно робити, бо росіяни реагують на місця скупчення людей,

– підкреслила Яна Статна.

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Вугледар перетворили на купи каміння

Для того, щоб допомогти людям волонтери спочатку ховають свої автомобілі, а потім пішки ходять у будинки, де вони перебувають. Пересуватися по місті дуже небезпечно.

Ми бігали, але навіть це складно, тому що ти чуєш, як над тобою постійно щось пролітає, треба завжди ховатися,

– сказала волонтерка.

На вулицях можна побачити килим чи ялинку, які ударною хвилею викинуло з будинків людей, а через вибиті вікна проглядаються домашні бібліотеки та поскладені на поличках книги.

Заїжджаючи у Вугледар, мені кожного разу боляче, ніби вперше, тому що росіяни з якоюсь скаженою ненавистю випалюють місто. Вони перетворили його на безмовні руїни, на купи каміння, яке ще тиждень чи місяць тому було чиєюсь домівкою,

– наголосила Яна Статна.

До повномасштабної війни у Вугледарі організовували різні культурні, мистецькі ініціативи, навіть проводили акції проти "руского міра" та російських церков. До слова, у центрі міста стояла одна із них.

"Сьогодні церква знищена і щоразу коли ми приїжджаємо, я бачу, як росіяни її добивають і добивають. У них немає нічого святого", – додала Яна Статна.

Вугледар сьогодні: як знищували місто