Оборонний пакт від Великої Британії, Франції та Німеччини не має бути альтернативою НАТО, – війс

За інформацією The Wall Street Journal Франція, Німеччина та Велика Британія ймовірно обговорюють оборонний пакт – обіцянку цих країн, закріплену юридично, що Україна і надалі отримуватиме доступ до західного озброєння.

На думку керівника Центру військово-правових досліджень, військового експерта Олександра Мусієнко ця пропозиція Франції, Німеччини та Великої Британії може бути проміжним етапом для вступу України в НАТО. Про це він розповів 24 Каналу.

Дивіться також У Європі шукають спосіб обережно підштовхнути Україну до мирних переговорів із Росією, – WSJ

"Це не завершує війну"

Військовий експерт наголосив, що Україна порушувала питання, що їй потрібні гарантії безпеки у тій чи іншій формі і їх потрібно закріпити, ратифікувавши відповідні зобов'язуючі документи, але так, щоб це було дієво і працювало.

Пропозицію прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака, при якій Україна буде отримувати зброю, коли будуть запущені підприємства оборонно-промислового комплексу Європи, і цей шлях буде забезпечуватись, – цю пропозицію ми можемо розглянути,

– зазначив Мусієнко.

Проте він зауважив, якщо Україна не стає членом НАТО за результатами цієї війни, то залишається питання: чи означає це, що Захід може погодитись на будь-який ультиматум, який кидає Росія?

"Це не завершує війну", – вважає він.

Перемога над Росією – це членство України в НАТО

За його словами, питання в тому, що повномасштабне вторгнення в Україну почалося не тільки тому, що Владімір Путін ненавидить Україну і марить неоімперськими ідеями.

А ще й тому, що Кремль висловив ультиматум Заходу щодо не розширення НАТО. Більш того, щодо зменшення військової присутності у так званому "східному блоці" НАТО. І взагалі, щоб там не перебували військові США,

– нагадав експерт.

Він відзначив, що перемога над Росією в цій війні має бути через членство України в НАТО і через відкинення будь-яких недолугих ультиматумів.

"Щоби всі потенційні агресори розуміли, що є у світі військово-політичний альянс, який становить серйозну вагу і з ним потрібно рахуватись", – підкреслив Мусієнко.

Військовий експерт прокоментував оборонний пакт західних країн: дивіться відео

На його думку, можна припустити, що Україні скажуть в штаб-квартирі НАТО, що потрібен ще певний час, але на цей час нам готові надати гарантії, які ратифікує кожна країна – учасник НАТО. І там будуть прописані гарантії безпеки, які пропонувалися Україні: зброя, спільне виробництво зброї, санкції у разі агресії тощо.

"Тоді ця "формула" може бути прийнята. Але як проміжний варіант, а не те що заміняє безпосередньо вступ України до НАТО", – резюмував Олександр Мусієнко.

Що відомо про оборонний пакт, який нібито обговорюють Франція, Німеччина та Велика Британія