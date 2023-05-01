Військовий аналітик вказав на важливу проблему російських оборонних споруд
Росіяни на тимчасово окупованих територіях України зводять оборонні споруди в надії, що вони врятують їх від контрнаступу ЗСУ. Недооцінювати противника не варто, однак є чинники, які слід брати до уваги.
Про це в ефірі 24 Каналу розповів військовий експерт та аналітик Андрій Харук. Він пояснив, чому можна сумніватися в надійності оборонних споруд російських окупантів.
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Не бачивши особисто важко оцінити ефективність оборонних споруд окупантів. Однак Харук зауважив важливу деталь – для побудови вони залучали цивільних підрядників.
Цивільний підрядник – це не та людина, яка буде захищати ці позиції. Не думаю, що вони побудовані продумано і є достатньо стійкими до нашої атаки,
– додав мовець.
Надійність оборони під питанням
За словами Харука, підготовка позицій – це робота тривала, копітка, яка потребує багаторазового рекогностування (розвідки про місце противника – 24 канал) офіцерами, інженерами, які розумію, як прив'язати ті чи інші загородження до конкретної місцевості.
Але якщо це доручають цивільним підрядниками, і в них є показники: кубометри викинутого ґрунту чи залитого бетону, чи погонні метри траншеї і все. Можливо, це російське "авось" тут зіграє нам на руку, але ще раз підкреслюю – ворога недооцінювати не треба,
– резюмував військовий аналітик.
Харук розкритикував російські оборонні споруди: дивитись відео
Де росіяни будують оборонні споруди
- На супутникових знімках видно, що росіяни будують оборонні споруди майже по всьому півострову Крим. Риють окопи на пляжах Євпаторії, в районі російського пункту пропуску "Армянськ", поблизу Перекопського валу, за Чонгаром тощо.
- В тимчасово окупованому місті Мелітополь на Запоріжжі місцеві сфотографували прямо на вулицях оборонні споруди "зуби дракона". За повідомленнями міського голови, ворог розташовує їх все ближче до цивільних забудов.
- Поблизу Старобільська на Луганщині росіяни почали будувати другу лінію оборони. За словами колишнього голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, росіяни риють там окопи, бліндажі, капоніри тощо.