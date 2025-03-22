"Янукович віддав останнє": чому Трамп хоче контролювати ядерні відходи України

Влада США, ймовірно, хоче мати певний вплив на українські ядерні відходи. Це може бути пов'язано із бажанням Дональда Трампа впливати на обороноздатність нашої держави.

У Сполучених Штатах Америки, можливо, побоюються, аби Україна не займалась розробкою власної ядерної зброї. Керівник Центру досліджень тимчасово існуючої Росії, міністр закордонних справ України (2007 – 2009) Володимир Огризко розповів 24 Каналу, що втікач Віктор Янукович обміняв останні українські запаси збагаченого урану "на фотографію з Бараком Обамою".

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Власна ядерна зброя

Володимир Огризко зауважив, що американська влада після ядерного роззброєння вимагала, щоб наша держава позбулась всіх запасів збагаченого урану. Все тому, що їх теоретично можна було використати для створення ядерної бомби.

Зважаючи на те, що ми тепер не можемо покладатися на обіцянки щодо допомоги з боку США у сфері безпеки, то зараз нам треба не давати жодних шансів комусь керувати нами, навіть після війни,

– сказав ексміністр закордонних справ України.

На його думку, якщо на Україну знову тиснутимуть, зокрема у формуванні обороноздатності, то в нашій державі варто вийти із договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Важливо дбати про свою безпеку, якщо партнери не готові дотримуватись угод.

До слова, держсекретар США Марко Рубіо відреагував на заклик Володимира Зеленського щодо можливого повернення Україні ядерного статусу в разі неприйняття в НАТО. Він наголосив, що у світі має бути менше країн із ядерною зброєю, а не більше, і ця тема неминуче стане частиною будь-яких переговорів.