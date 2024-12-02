Треба рухатися швидше, – Зеленський анонсував нові перестановки всередині ЗСУ й Генштабу

Володимир Зеленський анонсував нові перестановки у Збройних Силах та Генштабі. Вони є частиною презентованого Плану стійкості України.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Зеленського на спільному брифінгу з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

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Зеленський висловився про перестановки у війську

Володимир Зеленський вказав, що нещодавно презентував План стійкості усередині країни. У ньому, зокрема, містяться пункти щодо обороноздатності спроможності та наших військ. Це одні з головних пунктів цього плану.

Там є конкретні реформи, конкретні рішення. Ці конкретні рішення роблять конкретні люди. Це не останні перестановки. Вони ще будуть, тому що треба рухатися швидше,

– наголосив Зеленський.

Зауважимо, днями Зеленський призначив командувачем Сухопутних військ ЗСУ Михайла Драпатого, а заступником головкому ЗСУ – Олега Апостола.

Під час візиту Шольца до Києва німецький та український лідери обговорили гарантії безпеки для України та тему НАТО. Між Зеленським та Шольцом була довга бесіда, однак деталі президент України лишив в тіні.