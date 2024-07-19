Оборонці збили Су-25 в Донецькій області
Джерело:ОСУВ "Хортиця"
Захисники уразили російський Су-25 у Донецькій області. Його збили під час того, як він намагався обстрілювати позиції наших військових.
В офіційному каналі оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" повідомили, що на Покровському напрямку наші зенітники збили російський Су-25.
Дивіться також Понад 900 загарбників, танки, артсистеми й інша техніка: втрати ворога на 19 липня
Росія втратила Су-25
У "Хортиці" розповіли, що це Су-25, який намагався обстрілювати позиції підрозділів Сил оборони. Однак зенітники з окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка зробили так, щоб він вже не міг стріляти.
Варто підкреслити, що воїни-зенітники з окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка, знищили черговий штурмовик Су-25, який вже палає в степах українського Донбасу. Завдяки влучності, вправності та професіоналізму наших зенітників, сьогодні російська авіація зменшилась на один бойовий літак – на штурмовик Су-25,
– повідомили в ОСУВ "Хортиця".
Варто зазначити, що це вже 362-й ворожий літак, який нашим воїнам вдалося знищити від початку повномасштабного вторгнення.