Обов'язково цими днями зважаємо на сигнали повітряної тривоги, – Зеленський

6 червня російські війська завдали масованого ракетно-дронового удару по Україні. Його у Кремлі назвали "відповіддю" за операцію "Павутина". Тим часом США попереджають, що помста окупантів за атаки на аеродроми ще не завершена.

Американці вважають, що повноцінна відповідь Росії на нещодавню атаку українських безпілотників на її стратегічну авіацію ще попереду. Вона матиме масштабний та комплексний характер і може відбутися протягом кількох днів, передає 24 Канал.

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Зеленський звернувся до українців

У вечірньому зверненні 8 червня президент України закликав громадян дослухатися до сигналів повітряної тривоги та подбати про власну безпеку.

Обов'язково цими днями зважаємо на сигнали повітряної тривоги. Бережіть себе, будь ласка. Бережіть себе, бережіть Україну,

– заявив глава держави.

Нагадаємо, що 1 червня СБУ атакувала дальні російські аеродроми, унаслідок чого був уражений 41 літак стратегічної авіації противника.

Під час розмови з Трампом Путін заявив, що він готує відповідь Україні за удар по авіабазах.

Експерт Майкл Кофман із Фонду Карнегі припускає, що Росія може спробувати завдати удару по будівлях СБУ або об’єктах регіонального управління розвідки.

Зеленський заявив, що російські заяви про "удари відплати" є неправдою і виправданням атак на Україну. Президент наголосив, що Росія навмисно обирає цивільні цілі для атак, щоб завдати страждань.