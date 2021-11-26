Обов'язково зробимо, – Зеленський про скорочення депутатів у Раді

Володимир Зеленський розповів про скорочення кількості нардепів у Верховній Раді. Він зазначив, що це обов'язково здійснять.

Про це президент розповів під час пресмарафону 26 листопада. Він пам'ятає про сказану обіцянку.

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Скорочення депутатів – болісне питання

Зеленський пояснив, що питання, що пов'язане з кількістю депутатів є болісним. Депутати хочуть скорочувати парламент до того часу, поки вони не стають депутатами Верховної Ради України.

Я вважаю, що ми обіцяли скорочення числа депутатів. Воно буде. Обов'язково зробимо,

– відзначив він.

Президент також згадав про формат голосування мажоритарної виборчої системи. "Усі реагують так. Ми пішли вам назустріч. Скасували мажоритарку. У нас чистіший формат голосування", – додав він.

Зміни у кількості депутатів: головне

Можливість скорочення кількості депутатів у парламенті обговорюють уже чимало років. Активно про неї почали говорити після того, як Володимир Зеленський вирішив винести це питання на так зване всеукраїнське опитування.

Законопроєкт про зменшення кількості парламентарів у Раді президент вніс на розгляд ще у 2019 році. У лютому 2020 року парламент попередньо схвалив законопроєкт.

У січні 2021 року профкомітет підтримав скорочення кількості нардепів. Якщо президентський законопроєкт підтримає необхідна кількість депутатів, то вже в наступному складі парламенту їх якраз і буде 300.