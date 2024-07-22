Обрив канатної дороги у Києві: з Дніпра витягли тіло хлопця

21 липня біля Пішохідного мосту у Києві трапився нещасний випадок. Хлопець впав у Дніпро через обрив канатної дороги. На жаль, з річки дістали його тіло.

21 липня близько 13:42 стало відомо, що внаслідок обриву троса на атракціоні людина впала у воду. За наявною у поліції інформацією, постраждалий – 20-річний хлопець, який приїхав до столиці на відпочинок з Вінниці.

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Пошукову операцію зупинили

Пошукова операція розпочалася о 13:56. Вона тривала близько семи годин. За цей час було обстежено водолазами 8000 метрів квадратних дна, а також 12000 метрів квадратних за допомогою ехолота. З настанням сутінок пошуки були призупинені.

Вранці працівники поліції спільно з рятувальниками ДСНС відновили пошукові заходи. Під час обстеження дна річки тіло загиблого хлопця було знайдено.

У КМДА уточнили, що тіло знайшли на відстані 30 метрів від берега та глибині 9 метрів. Його доставили на берег та передали правоохоронцям.

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Трагедія на Дніпрі у Києві / Фото ДСНС