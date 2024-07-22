Обрив канатної дороги у Києві: з Дніпра витягли тіло хлопця
Джерело:Поліція Києва
21 липня біля Пішохідного мосту у Києві трапився нещасний випадок. Хлопець впав у Дніпро через обрив канатної дороги. На жаль, з річки дістали його тіло.
21 липня близько 13:42 стало відомо, що внаслідок обриву троса на атракціоні людина впала у воду. За наявною у поліції інформацією, постраждалий – 20-річний хлопець, який приїхав до столиці на відпочинок з Вінниці.
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Пошукову операцію зупинили
Пошукова операція розпочалася о 13:56. Вона тривала близько семи годин. За цей час було обстежено водолазами 8000 метрів квадратних дна, а також 12000 метрів квадратних за допомогою ехолота. З настанням сутінок пошуки були призупинені.
Вранці працівники поліції спільно з рятувальниками ДСНС відновили пошукові заходи. Під час обстеження дна річки тіло загиблого хлопця було знайдено.
У КМДА уточнили, що тіло знайшли на відстані 30 метрів від берега та глибині 9 метрів. Його доставили на берег та передали правоохоронцям.
З Дніпра витягли тіло хлопця: дивіться відео + 18
Трагедія на Дніпрі у Києві / Фото ДСНС
- Нагадаємо, що за фактом трагедії розпочато кримінальне провадження за двома статтями: порушення правил безпеки особою, яка зобов'язана їх дотримуватись, якщо це порушення створило загрозу загибелі людей та службова недбалість, що спричинила загибель людини.
- Тим часом без реакції не залишили смертельний інцидент у КМДА. Там заявили, що вимагатимуть від правоохоронців ретельного розслідування як самої надзвичайної ситуації, так і діяльності компанії, що експлуатує атракціон, відкритий у 2021 році.
- У Київській міській прокуратурі розповіли, що ще у 2021 році намагалися зупинити роботу вказаного атракціону.
- Прокурори просили Господарський суд Києва визнати незаконним розпорядження КМДА, який було визнано переможцем інвестиційного конкурсу компанію без досвіду з реалізації подібних проєктів та досвіду експлуатації атракціонів подібного типу, враховуючи їх потенційну небезпеку для життя та здоров'я.
- Міська влада Києва відповіла на звинувачення прокуратури.