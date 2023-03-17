На 1,3 мільярда: правоохоронці провели обшуки через закупівлю карет "швидких"

Правоохоронці провели санкціоновані обшуки за фактами зловживання службовим становищем та заволодіння коштами на закупівлі карет швидкої допомоги. Наразі відкрили кримінальне провадження.

Так, обшуки були проведені за місцем мешкання керівника та власника товариства-постачальника "швидких", а також в офісних приміщеннях, зокрема, замовника. Нагадаємо, що нещодавно обшуки провели на нафтобазах в Одеській та Черкаській областях.

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Обшуки щодо закупівлі карет швидкої допомоги

Як стало відомо, 2021 року між державним підприємством та переможцем публічних закупівель, зокрема за спрощеною процедурою, були укладені договори загальною сумою 1,3 мільярда гривень. Підрядник мав поставити 815 автомобілів швидкої допомоги 15 та 28 грудня 2021 року.

Замовник одразу все оплатив. У договорах зазначалося про відповідальність у разі порушення строків поставки – накладення штрафних санкцій та пені.

Уклавши неодноразово відповідні додаткові угоди, замовник офіційно пролонговував поставки. Таким чином, постачальнику вдавалося уникнути будь-яких санкцій, а замовнику їх не застосовувати,

– розповіли правоохоронці.

У січні 2023 року були виконані поставки лише по чотирьох угодах – це 97 авто на суму 211,7 мільйона гривень, по семи – пролонговані до квітня 2023 року, ще сім договорів розірвані.

Через це правоохоронці провели обшуки за місцем мешкання керівника та власника товариства-постачальника та в офісних приміщеннях, зокрема, замовника.

Як відбувалися обшуки / фото Офіс генерального прокурора

Обшуки у справі щодо закупівлі карет швидкої допомоги: дивіться відео

СБУ викрила масштабні схеми привласнення грошей в "Укрнафті"

Раніше СБУ провела обшуки в олігарха Ігоря Коломойського. Правоохоронці викрили масштабні схеми привласнення 40 мільярдів гривень на ПАТ "Укрнафта" та ПАТ "Укртатнафта".

В СБУ заявляли, що протиправні механізми були поєднані з ухиленням від сплати податків і легалізацією коштів, здобутих злочинним шляхом.