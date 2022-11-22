У Путіна відреагували на обшуки в Києво-Печерській лаврі

Через прославляння "русского міра" Києво-Печерська лавра вляпалась у сканадал. СБУ проводять обшуки у приміщенні монастиря.

Служба безпеки проводить також обшуки на Рівненщині. За інформацією росЗМІ, на тлі цього речник Путіна Дмітрій Пєсков знову робить вигляд, що все йде по плану. пише 24 канал.

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Що сказав Пєсков

Посіпака Путіна вже встиг прокоментувати обшуки в Києво-Печерській лаврі в Україні.

Українська сторона давно воює з російською православною церквою,

– сказав Пєсков.

За його словами, це можна розглядати як чергову ланку в "сукупності цих військових дій" проти російського православ'я.

Обшуки єпархій УПЦ по Україні: що відомо

13 листопада спалахнув черговий скандал навколо Києво-Печерської лаври. Мережею розлетілося відео, на якому можна було побачити, що у храмі моляться як за країну-агресорку, так і за окупантів.

Невдовзі у Києво-Печерській лаврі визнали, що пісню про "матушку-Русь" таки співали. Намісник Києво-Печерської лаври Павло зазначив, що ця пісня – не богослужбовий піснеспів, а світський. Водночас він зауважив, що до зібрання Собору лаври отець Захарій, який і був причетний до скандалу, відсторонений від служіння літургії.

22 листопада до Києво-Печерської лаври навідалися співробітники СБУ. На території лаври проводять контррозвідувальні заходи. Сама операція відбувається у рамках протидії підривній діяльності російських спецслужб у нашій країні.

На Рівненщині СБУ проводить контррозвідувальні заходи на території Корецького Свято-Троїцького монастиря, жіночого монастиря на честь Волинської ікони Божої Матері та на території приміщень Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ.

Крім того, СБУ нещодавно повідомила про нові підозри митрополиту на Вінниччині, який виправдовував російську агресію. Як зазначають, очільник єпархії готував пропагандистські листівки, в яких виправдовував збройну агресію Росії і тимчасову окупацію східних та південних районів України.

Більше про це – деталі обшуку Києво-Печерської лаври 22 листопада: дивіться відео