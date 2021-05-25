Обшуки в Кличка вигідні і меру Києва, і Зеленському, – Соляр

Між Офісом Президента і мером Києва Віталієм Кличком загострилось протистояння. За останні 10 днів у комунальних підприємствах столиці та департаментах Київської міської державної адміністрації правоохоронці провели майже 70 обшуків.
Місцеві проблеми, які виникають у Києві на державному рівні, вигідні і Володимиру Зеленському, і Віталію Кличку. Таку думку у блозі "Підгорає" висловила Катерина Соляр.
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За її словами, важко зрозуміти, чи історія з обшуками – про політику, чи про справедливість. На думку низки експертів, така ситуація вигідна двом сторонам.
Президенту, бо, якщо все вдасться, він запише плюс одну перемогу до свого списку здобутків. І Кличку, бо він набирає балів як політик,
– відзначила Соляр.
Вона зауважила, що до цього Кличко не фігурував у президентських рейтингах, а тепер фігурує.
"Конфлікт між містом і державою можна розв'язати раз і назавжди. Для цього треба проголосувати за відповідний закон про столицю, який вже рік лежить і чекає свого часу", – сказала журналістка.
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Про які обшуки мовиться: коротко
- Кличко заявив, що обшуки майже у всі основні комунальні підприємства столиці – це тиск на нього і місцеву владу.
- В Офісі Президента вважають, що політики в цьому немає.
- Служба безпеки України провела обшуки в будинку мера столиці.
- Кличко вважає, що до цього причетний ОП.