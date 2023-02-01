"З Днем обшуків СБУ!": соцмережі розірвало від візитів спецслужб до чиновників

Останній місяць зими для деяких українських чиновників та чиновниць розпочався символічно – люто. Спецслужби завітали з обшуками до Ігоря Коломойського, Оксани Датій, Арсена Авакова та Вадима Столара.

Окрім Коломойського, джерелом мемів стала виконувачка обов'язків начальника податкової служби Києва Оксани Датій. 24 Канал зібрав реакцію користувачів мережі на обшуки СБУ.

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Реакція користувачів

Після ранкових обшуків українських спецслужб соцмережі вибухнули реакціями та мемами про чиновників. Одним з перших, до кого завітали "непрохані гості", виявився олігарх Ігор Коломойський.

Користувачі твітера пропонують "розкуркулювати" посадовців за несмак у їхніх будинках.

Дехто зауважив, що такі обшуки треба проводити частіше, адже вони такі довогоочікувані для українського народу.

Коментатори зауважили, що в будинках чиновників постійно знаходять різні "чаклунські речі", які допомагають нашим посадовцям "знайти істинний шлях у керуванні державою".

Обшуки СБУ відбулись, завдяки "зеленому терору" Зеленського.

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Друга хвиля мемів накрила соцмережі після обшуків виконувачки обов'язків начальника податкової служби Києва Оксани Датій. ДБР знайшло її список заповітних мрій і, вочевидь, частина з них вже здійснилась.

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