Про обшуки повідомили приблизно 12:20 годині 24 травня. Їх проводить управління фінансових розслідувань під керівництвом прокуратури.
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Правоохоронець на вході міськради Кривого Рогу / Фото ДФС
Більше про схему яку викрили
- Слідчі вважають, що протягом 2018 – 2021 років там крали кошти на тендерних закупівлях.
- Тендери міськради отримували фірми, які мають ознаки фіктивності.
- Загальна сума таких договорів – 1 мільярд 700 тисяч гривень.
- Скільки з цих коштів пішли до кишені корупціонерів – ще невідомо.
- У Фіскальній службі повідомили, що протягом тривалого періоду, реквізити, документи та печатки ймовірно фіктивних підприємств використовували службові особи.
- Вони це робили за сприянням посадових осіб підрозділів виконкому Криворізької міської ради.
- У них було дві основні мети – ухилення від сплати податків та розкрадання бюджетних коштів.
- Під час обшуків намагаються знайти документи підозрілих закупівель та чорнові записи зловмисників.
- Скількох людей підозрюють у цій справі – невідомо.
Правоохоронець біля кабінету, який обшукують у Криворізькій міськраді / Фото ДФС