Про обшуки повідомили приблизно 12:20 годині 24 травня. Їх проводить управління фінансових розслідувань під керівництвом прокуратури.

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Правоохоронець на вході міськради Кривого Рогу / Фото ДФС

Більше про схему яку викрили

  • Слідчі вважають, що протягом 2018 – 2021 років там крали кошти на тендерних закупівлях.
  • Тендери міськради отримували фірми, які мають ознаки фіктивності.
  • Загальна сума таких договорів – 1 мільярд 700 тисяч гривень.
  • Скільки з цих коштів пішли до кишені корупціонерів – ще невідомо. 
  • У Фіскальній службі повідомили, що протягом тривалого періоду, реквізити, документи та печатки ймовірно фіктивних підприємств використовували службові особи.
  • Вони це робили за сприянням посадових осіб підрозділів виконкому Криворізької міської ради.
  • У них було дві основні мети – ухилення від сплати податків та розкрадання бюджетних коштів.
  • Під час обшуків намагаються знайти документи підозрілих закупівель та чорнові записи зловмисників.
  • Скількох людей підозрюють у цій справі – невідомо.

Корупція ДФС Податки Кримінал Кривий Ріг Обшуки
Правоохоронець біля кабінету, який обшукують у Криворізькій міськраді / Фото ДФС