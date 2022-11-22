Паша "Мерседес" і удар по п'ятій колоні: чому СБУ лише зараз взялася за агентів "русского міра"

В Україні вже десятки років діють агенти впливу Росії. Філіал РПЦ під назвою УПЦ МП особливо не приховує, що є справжньою п'ятою колоною Москви. При цьому, українська влада раніше закривала на це очі, але, схоже, терпець урвався на 9-й місяць вторгнення Росії.

Служба безпеки України раптово провела серію обшуків мережі УПЦ МП. Зокрема, вранці 22 листопада правоохоронці навідалися до Києво-Печерської лаври та її одіозного утримувача – Павла Лебідя (того самого фігуранта антикорупційних розслідувань, відомого як "Владика Хамло" або "Паша-мерседес"). 24 канал згадує та аналізує "грішки" російського філіалу РПЦ в Україні.

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За кілька днів до цього камера зафіксувала у Лаврі обряд почитання окупантів у вигляді виконання музичної композиції зі словами-закляттям "Звон плывёт, плывёт над Россиею, пробуждается Матушка – Русь".

Творчий шлях владики Павла / соцмережі

Також СБУ провела обшук у приміщеннях Сарненської єпархії УПЦ у Рівненській області. Як пише BBC, викрито російське кубло під орудою митрополита Анатолія (Гладкого). Цікаво, що приводом для розкриття секрету став анонімний дзвінок невідомого патріота до СБУ.

Перед цим у жовтні 2022 року СБУ викрила у роботі на окупантів топменеджера УПЦ МП –керівника вінницької єпархії митрополита Іонафана (в миру – Анатолій Єлецьких).

Ніхто й не ховався

Викриття СБУ проросійських (а здебільшого – російських, адже чимало з них мають російське громадянство) попів не має дивувати. Єдине питання: чому так пізно реагує держава на відверто антиукраїнську діяльність.

Не є таємницею, що УПЦ МП діє в інтересах Москви вже багато років. Згідно з доктриною "русского міра", релігія є важливою "скрєпою", а філіал РПЦ в Україні мав усеосяжну підтримку росіян, як і керівництва України за часів Кравчука і Кучми, а за президентства Януковича УПЦ МП взагалі отримала безпрецедентні преференції та максимально поширила свій вплив.

Завдяки цьому в Україні були створені справжні осередки "русского міра". Ними стали Києво-Печерська, Почаївська та Святогірська лавра. Остання відіграла важливу роль у так званій "русскій вєсні" на Донбасі в 2014 році. На території комплексу були схрони російських терористів, а саму Лавру Гіркін і його банда використовували як терористичний хаб. Деякі члени незаконних парамілітарних утворень (так званих "казаків"), що діяли в Лаврі, приєдналися до російських терористів, як і деякі співробітники УПЦ МП на Донбасі.

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Влітку Святогірська лавра стала ареною боїв і була частково зруйнована російськими снарядами і ракетами. Проте, навіть знищення унікальних храмів, вбивство росіянами ченців і вірян не змінило переконань намісника Арсенія, який і надалі закликав поминати російського патріарха Кирила (навіть попри формальну заборону синоду самої УПЦ МП).

За час незалежності України УПЦ МП активно просувала "русскій мір", докази цього також на поверхні – це й публічні заяви попів, а також їхня активна участь у диверсіях і антиукраїнській пропаганді та виправданні російської агресії. Так, під час обшуків у топменеджерів УПЦ МП – Гладкого й Єлецьких, виявили значну кількість антиукраїнських пропагандистських матеріалів.

Що встановило слідство Очільник єпархії підготував пропагандистські листівки, в яких виправдовував збройну агресію Росії та тимчасову окупацію східних та південних районів України. Крім того, у своїх "агітках" він закликав до захоплення державної влади і порушення меж кордону України. Надруковані серійним накладом прокремлівські матеріали митрополит зберігав у підсобних приміщеннях церкви і планував організувати роздачу місцевим жителям через канцелярію єпархії.



Так СБУ прозвітувало про викриття агента росіян пана Єлецьких та натякнуло, що він "напрацював" відразу на 3 – 4 статті. Самого імені агента СБУ не називає, у матеріалах пресслужби він проходить як "митрополит на Вінничині".

Яким є статус УПЦ МП в Україні

В Україні триває розкол у православ'ї. Його причиною є не церковні догмати і суперечки навколо "філіокве". Це давній конфлікт, в якому переплелися меркантильні інтереси ієрархів, політиків та гординя.

З отриманням Україною Незалежності не було створено окремої української православної церкви, яка б об'єднала всіх православних. Вони десятки років були розділені між неканонічною УПЦ КП і філіалом РПЦ, яка називає себе УПЦ МП.

Ситуація мала б змінитися у 2019 році, коли Україна отримала Томос про автокефалію й було створено Православну церкву України. Нова інституція мала стати єдиною помісною церквою в державі, проте, для УПЦ МП і УПЦ КП це означало втрату впливу.

Я дуже чітко сказав Патріарху Варфоломію: якщо якийсь документ буде наданий, навіть найбільш беззмістовний, де жодної конкретики не буде, то у нас в країні почнеться громадянська війна. Вона буде, коли за храми, що належать канонічній церкві, почнуться бої. Ці бандити, які робили це протягом останніх чотирьох років. Тільки тепер вони будуть вважати, що мають на це законні підстави. За останні роки захоплено понад 50 наших храмів. Ось тільки ви називаєте цих людей "активістами", а я вважаю їх бандитами. Я не знаю чи буду щось організовувати, але я точно буду захищати нашу святиню – Київську Свято-Успенську Лавру. Сам, особисто встану захищати,

– волав православний олігарх Вадим Новинський.

За церковними законами, з появою ПЦУ необхідність в інших паралельних церковних структурах відпадала – всі вони мали або самоліквідуватись, або офіційно оголосити себе філіалом іншої помісної церкви, або об'єднатися, під рукою очільника ПЦУ митрополита Епіфанія. Робити так ніхто не захотів й усі вдали, що так і треба.

Чому не втрутилася влада

В Україні церква відділена від держави, проте, це діє доволі однобічно. Це означає, що церква отримує від держави різноманітні бонуси, подарунки та преференції (наприклад, лаври належать державі, яка здає їх УПЦ МП в символічну оренду). Проте, при цьому, влада формально не може впливати на діяльність церкви.

Фактично це означало дозвіл на корупцію та політичний імунітет. Його забезпечують неписані правила, зв'язки та широка мережа впливових клієнтів – депутатів, олігархів, сірих кардиналів, прокурорів і генералів, які навіть у 21 столітті вірять у магічні здібності попів, які видають себе за посередників між вірянами та богом.

Обшук у митрополита Іонафана довів факт його роботи на окупантів / фото – СБУ



Обшук у митрополита Іонафана / фото СБУ

Війну УПЦ МП зустріла як непрозора, токсична та тотально корумпована організація.

Ця схема зароджувалась у 90-і, а в 2000-і сформувалася остаточно. Вона чудово працювала тоді, коли УПЦ МП і українська влада працювали в унісон, тобто в інтересах Росії, але почала давати збої, коли Україна спробувала вирватись з обіймів Москви. Тут одразу увімкнулися застережні механізми "самоврядності", а коли цього було замало – допомогли впливові олігархи та тітушки-кримінальники.

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Удаваний розрив та нокдаун від СБУ

З початком російського вторгнення УПЦ МП із запізненням, але все ж оголосила про формальний розрив з РПЦ. У той час, коли очільник РПЦ патріарх Кирил відкрито закликав і закликає до геноциду українців і благословляє окупантів, співробітники УПЦ МП фактично вмили руки. При цьому керівник УПЦ МП (Березовський) та його консильєри митрополит Антоній (Паканіч) досі залишаються членами Священного Сіноду РПЦ.

Українська сторона давно воює із російською православною церквою. Я б сказав, що це можна розглядати як чергову ланку в ланцюгу цих військових дій проти російського православ'я,

– поскаржився прессекретар Путіна пан Пєсков 22 листопада і визнав, що ніякого розриву між УПЦ МП та росіянами не було.

Щирість екзархів, звісно, була удаваною й мала на меті виправдання перед українською світською владою. Варто розуміти, що попри весь негатив УПЦ МП зберігає вплив на мільйони вірян, чимало з яких нині воюють проти Росії в рядах ЗСУ. Також справжніми патріотами є чимало простих священників, що й досі належать до УПЦ МП. До речі, з початку вторгнення процес переходу громад від УПЦ МП до ПЦУ активізувався –віряни, які раніше не дуже вникали в деталі, врешті пересилили себе й "розклали усі яйця у потрібні кошики".

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Рішення травневого собору УПЦ МП на деякий час окреслило перемир'я між цим філіалом РПЦ та світською владою, проте, лояльності попів не дочекалися. Нові диверсії проросійських сил, з топменеджерами УПЦ МП на чолі, цей хиткий баланс зруйнували.

Так, світська влада зараз не може просто видати наказ про заборону УПЦ МП й не наразитися потім на численні юридичні розбірки. Проте, схоже, десь у владних кабінетах було зважено усі ризики та ухвалено рішення нарешті знищити це отруйне кубло "русского міра".

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