СБУ завершила обшуки Московського патріархату в 9 областях: фото скандальних знахідок
Джерело:СБУ
Завершились обшуки на об'єктах УПЦ МП у Закарпатській, Чернівецькій, Рівненській, Волинській, Миколаївській, Сумській, Львівській, Житомирській і Херсонській областях. Вже традиційно СБУ знайшла величезну кількість пропагандистської символіки.
Під час обшуків СБУ виявила в єпархіях російські паспорти, склади пропагандистської літератури та перепустки окупантів. Крім того, фахівці знайшли георгіївські стрічки, символіку забороненої партії ОПЗЖ і "методички" Кіріла щодо поширення ворожої пропаганди через вірян.
До теми Георгіївські стрічки та прапори Росії: СБУ провела обшуки в офісах заборонених політичних партій
Яку заборонену символіку знайшли на Херсонщині
Під час огляду церковних приміщень у селищі Чорнобаївка Херсонської області співробітники СБУ виявили бланки перепусток до окупаційних органів Росії.
Служба безпеки також натрапила на цілі склади з прокремлівською літературою. У цих виданнях представники Росії заперечують існування українського народу, його мови і культури, а також ставлять під сумнів українську державність.
Що виявили на Рівненщині та Закарпатті
На території церков у Закарпатській області знаходився прапор так званої "Республіки Підкарпатська Русь" з текстом гімну "підкарпатських русинів". Також встановлено, що місцевий священник у проповідях називав "безбожниками-сатаністами" людей, які святкують Різдво 25 грудня.
На території одного з монастирів Рівненщини викрили послушника з російським паспортом і контактами в Росії. А в Роменській єпархії виявлено клірика з партквитком Комуністичної партії колишнього СРСР.
Результати обшуків храмів УПЦ МП / Фото СБУ
Яка ситуація у Львівській області
На території Львівської єпархії УПЦ МП виявили антиукраїнську літературу російського видавництва, яка нівелює духовне значення української церкви та пропагує міжконфесійну ворожнечу.
В робочих кабінетах та особистих речах отців єпархії знайшли:
- фото документа щодо сприяння мобілізації російських громадян;
- скрін переписки зі звинуваченням натівців у війні в Україні;
- паспорт громадянина України, який фізично вже кілька років не перебуває на території єпархії (його доля невідома) і його розписки щодо повернення боргових зобов'язань.
Всі вилучені матеріали скерували на експертизу. За цими фактами розпочали кримінальні провадження.
Наразі СБУ перевіряє його можливу причетність до розвідувально-підривної діяльності на користь спецслужб країни-агресора.
СБУ обшукує храми Московського патріархату: головне
- Служба безпеки України навідалась в гості до храмів УПЦ МП відразу у дев'яти областях. Контррозвідувальні заходи проводили на об'єктах УПЦ МП у: Закарпатській, Чернівецькій, Рівненській, Волинській, Миколаївській, Сумській, Львівській, Житомирській та Херсонській областях.
- Також СБУ провела обшуки на об'єктах Харківської єпархії УПЦ МП – там виявили сотні тисяч готівкою в різній валюті, російську літературу та сухпайки окупантів.
- 7 грудня СБУ побували на об'єктах УПЦ МП у трьох областях України: Черкаській, Волинській і Херсонській.
- А 25 листопада у Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ МП знайшли документи, що свідчать про російське громадянство деяких керівників єпархіальних структур.
- Під час обшуків Києво-Печерської лаври 22 листопада теж знайшли проросійську літературу. Крім того, СБУ виявила понад 2 мільйони гривень, 100 тисяч доларів та декілька тисяч російських рублів.