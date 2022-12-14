СБУ завершила обшуки Московського патріархату в 9 областях: фото скандальних знахідок

Завершились обшуки на об'єктах УПЦ МП у Закарпатській, Чернівецькій, Рівненській, Волинській, Миколаївській, Сумській, Львівській, Житомирській і Херсонській областях. Вже традиційно СБУ знайшла величезну кількість пропагандистської символіки.

Під час обшуків СБУ виявила в єпархіях російські паспорти, склади пропагандистської літератури та перепустки окупантів. Крім того, фахівці знайшли георгіївські стрічки, символіку забороненої партії ОПЗЖ і "методички" Кіріла щодо поширення ворожої пропаганди через вірян.

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Яку заборонену символіку знайшли на Херсонщині

Під час огляду церковних приміщень у селищі Чорнобаївка Херсонської області співробітники СБУ виявили бланки перепусток до окупаційних органів Росії.

Служба безпеки також натрапила на цілі склади з прокремлівською літературою. У цих виданнях представники Росії заперечують існування українського народу, його мови і культури, а також ставлять під сумнів українську державність.

Що виявили на Рівненщині та Закарпатті

На території церков у Закарпатській області знаходився прапор так званої "Республіки Підкарпатська Русь" з текстом гімну "підкарпатських русинів". Також встановлено, що місцевий священник у проповідях називав "безбожниками-сатаністами" людей, які святкують Різдво 25 грудня.

На території одного з монастирів Рівненщини викрили послушника з російським паспортом і контактами в Росії. А в Роменській єпархії виявлено клірика з партквитком Комуністичної партії колишнього СРСР.

Результати обшуків храмів УПЦ МП / Фото СБУ

Яка ситуація у Львівській області

На території Львівської єпархії УПЦ МП виявили антиукраїнську літературу російського видавництва, яка нівелює духовне значення української церкви та пропагує міжконфесійну ворожнечу.

В робочих кабінетах та особистих речах отців єпархії знайшли:

фото документа щодо сприяння мобілізації російських громадян;

скрін переписки зі звинуваченням натівців у війні в Україні;

паспорт громадянина України, який фізично вже кілька років не перебуває на території єпархії (його доля невідома) і його розписки щодо повернення боргових зобов'язань.

Всі вилучені матеріали скерували на експертизу. За цими фактами розпочали кримінальні провадження.

Наразі СБУ перевіряє його можливу причетність до розвідувально-підривної діяльності на користь спецслужб країни-агресора.

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