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      Обшуки в квартирі Гонтаревої: що відомо про нерухомість ексглави Нацбанку

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      Що відомо про нерухомість сім'ї Валерії Гонтаревої в Україні
      Що відомо про нерухомість сім'ї Валерії Гонтаревої в Україні / Колаж 24 каналу

      Поки Валерія Гонтарева відновлюється після ДТП у Лондоні, правоохоронці обшукують її квартиру в центрі Києва. Що відомо про житло ексочільниці НБУ в Україні, читайте далі.

      12 вересня Гонтарева заявила, що за місцем її прописки у квартирі на вулиці Великій Васильківській у Києві проводять обшук. Хоча у цьому помешканні вона вже рік, як не проживає.

      До теми: Авто невістки Гонтаревої спалили у Києві: фото, відео

      Яку нерухомість декларує Гонтарева в Україні?

      У декларації за 2018-й рік Валерія Гонтарева вказала кілька квартир у Києві, щоправда, усі вони задекларовані на її синів.

      Столичною квартирою на 113 квадратів володіє її молодший син Микита, ще дві – площею 55,7 та 41,3 квадрати записані на її старшого сина Антона.

      Антон Гонтарев також володіє земельною ділянкою та будинком на понад 230 квадратів у селі Северинівка Макарівського району під Києвом.

      Гонтарева дім Северинівка
      Будинок, записаний на Антона Гонтарева, у Северинівці

      Чоловік ексглави НБУ Олег Гонтарев декларує просторий житловий будинок площею 316 метрів квадратних та земельну ділянку на 25 соток у Гореничах під Києвом.

      ЗМІ писали, що це дім у японському стилі, в мережі навіть з'явилось кілька світлин зсередини.

      Інтер'єр будинку сім'ї Валерії Гонтаревої в Гореничах: фото

       

       

      У 2015-му Валерія Гонтарева проводила журналістам екскурсію будинком її родини в Ірпені.

      Як виглядав будинок Гонтеревої в Ірпені у 2015 році: дивіться фото

       

       

      Від жовтня 2018 року ексочільниця НБУ живе у Лондоні, де працює в Інституті міжнародних відносин Лондонської школи економіки.

      30 серпня стало відомо, що у центрі британської столиці її збив автомобіль.

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      Теги: Новини політики Новини нерухомості України Елітна нерухомість Валерія Гонтарева Новини Києва Новини нерухомості
      Джерело: 24 канал
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