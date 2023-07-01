У ворога багато проблем: чиновник розповів про недолугість окупантів на Херсонщині

На Херсонщині окупанти повернулися на старі, раніше затоплені водою позиції. Але попри це Збройні сили ведуть проти них активну контрбатарейну боротьбу, користуючись невдало проведеною ротацією ворога.

Про це 24 Каналу розповів заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. За його словами, попри важку гуманітарну ситуацію в регіоні, Збройні Сили роблять все можливе для його звільнення.

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Що відбувається на Херсонщині

Через те, що окупанти повернулися на свої старі позиції, правий берег Херсонщини живе під інтенсивними обстрілами. Ворог щоденно випускає в бік українських позицій понад 400 снарядів.

Під цей щільний вогонь потрапляють і цивільні. Наприклад, від вчорашнього обстрілу постраждала родина з Антонівки.

Не менш складною, за повідомленням Соболевського, є ситуація на окупованих територіях. Там росіяни посилили тиск на цивільних і проводять фільтрацію в намаганні примусити місцевих жителів отримати російське громадянство.

Проблеми російської армії на Херсонщині

Не так давно окупанти провели масштабну ротацію, і тепер їхні нові підрозділи не дуже орієнтуються на місцевості.

"Ми маємо інформацію про те, що окупанти підриваються на власних мінах, намагаючись відновити свої колишні загородження після того, як їх змила вода", – зазначив Соболевський.

Україна має успіхи на Херсонському напрямку. Сили оборони щодня знищують велику кількість цілей на лівобережжі, використовуючи ту ж тактику, яку застосовували під час звільнення правобережжя Херсонщини.

Що відбувається на Херсонщині