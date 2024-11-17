На Дніпропетровщині внаслідок обстрілу загинули двоє залізничників

Ворожий удар по депо на Дніпропетровщині призвів до жертв і поранень серед працівників залізниці. Двоє залізничників загинули, ще троє отримали поранення.

Масований ворожий обстріл 17 листопада призвів до жертв серед залізничників, стан поранених наразі задовільний. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрзалізницю.

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Ворожий обстріл спричинив жертви серед залізничників

Трагедія сталася внаслідок чергового обстрілу російських військових, які поцілили по залізничному депо в Дніпропетровській області. Двоє залізничників загинули, троє отримали поранення, загрози їх життю немає.

В Укрзалізниці висловила щирі співчуття рідним та близьким загиблих та подякували залізничникам за віддану працю.

Ми всі вдячні кожному залізничнику за хоробрість і повсякденну нелегку працю,

– додають в Укрзалізниці.

Нагадаємо, 17 листопада під удар зокрема потрапив Київ. Росіяни використали різні види ракет і ударні безпілотники. Унаслідок атаки пошкоджено житловий будинок у Печерському районі та зафіксовано падіння уламків у Голосіївському та Дніпровському районах, є один постраждалий.