Росія має запаси ракет на кілька масованих обстрілів і продовжує їх накопичувати, – Коваленко

Керівник ЦПД Андрій Коваленко повідомив, що Росія має запас ракет на кілька масованих обстрілів. Ворожа пропаганда перебільшує наслідки атаки 17 листопада.

Росія продовжує накопичувати запас ракет. Про це повідомляє 24 канал з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка.

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Росія готується до подальшого ракетного терору

За словами Андрія Коваленка, Росія має запаси ракет на ще кілька подібних масованих обстрілів України. Ба більше, ворог продовжує накопичувати свої ракетні запаси.

Росія, очевидно, не задоволена результатами останньої атаки. Пропаганда агресора гіперболізує наслідки ракетної атаки. Завдяки злагодженій роботі ППО Україні вдалося уникнути масштабних руйнувань та збоїв у роботі енергосистеми.

Нагадаємо, за словами Зеленського, 17 листопада Росія запустила по Україні 120 ракет і 90 дронів. Силам ППО вдалося знищити 140 повітряних цілей з 210. Ціллю ворога була енергетична інфраструктура. Росія вночі підняла в повітря 17 стратегічних бомбардувальників Ту-95. Також агресор вивів у Чорне море 4 ракетоносії з 24 ракетами типу "Калібр" на борту.