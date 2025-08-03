Під час атаки на Київ 31 липня Росія використала 8 крилатих ракет "Іскандер-К" наземного базування. Вдалося збити лише 3, бо дистанція польоту була досить короткою і вона летіла низько, тому радіолокаційно її важко побачити.

Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан зауважив 24 Каналу, що для окупантів запуск ракет з Курської області є виправданим. Звідти до Києва трохи більше, ніж 300 кілометрів, тож час польоту дуже короткий.

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Як ефективно протидіяти цим ракетам?

Через таку малу відстань ракета може долетіти за кілька хвилин. А низькі висоти, на яких вона йде, не дають можливості зенітним ракетним комплексам її виявити. Ракету вдається побачити тільки тоді, коли вона підходить дуже близько.

Нам потрібні повітряні локатори або літаки. Наприклад, на F-16 та Mirage є гарні локатори, які визначають рух ракети. Тому це комплексний підхід, але має бути щільна фронтальна ППО, про яку ми часто говорили,

– наголосив Роман Світан.

Він додав, що крилата ракета – це досить легка ціль для ЗРК, який її побачив. Вона не така швидкісна, мало маневрова, йде за певним маршрутом з тепловим слідом, який добре помітний. Якщо її побачити, то можна говорити про 100% знищення.

Тож головне побачити, а для цього потрібна серйозна фронтальна ППО. Цим питанням зараз займається очільник Сил безпілотних систем Роберт Бровді,

– додав льотчик-інструктор.

Росіяни 31 липня головною ціллю вибрали Київ. Спершу на столицю випустили сотні безпілотників, щоб оцінити роботу протиповітряної оборони. А далі окупанти випустили ракети. Атака безпілотників відвертала увагу ППО, а в цей час росіяни використали 8 ракет.

Більшості з них вдалося пройти. Вони принесли страшну біду, зокрема було пряме влучання у багатоповерхівку в Солом'янському районі. Під завалами опинилися люди. Загалом під час атаки загинула 31 людина, серед них 5 дітей.