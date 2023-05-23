В Авдіївці з-під завалів дістали тіла двох загиблих: постраждала жінка – у дуже важкому стані

Вдень 23 травня росіяни завдали авіаційного удару по 2 багатоповерхівках в Авдіївці. В одному з будинків, куди влучила бомба, з-під завалів дістали 2 поранених та 2 загиблих людей.

Крім цього, 3 інші людини, які могли б перебувати в зруйнованій будівлі, були в іншому місці. Про це в ефірі національного марафону розповів керівник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш, інформує 24 Канал.

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В Авдіївці продовжують розбирати завали

Барабаш наголосив, що близько 10 ранку росіяни влучили у 5-поверховий та 9-поверховий будинки. В першому з них, на щастя, людей не було, а ось в іншому під завалами перебували кілька мешканців.

Він також зазначив, що після авіаудару місцеві чоловік та жінка одразу отримали поранення. Жительці Авдіївки наразі надають допомогу в лікарні.

Про жінку наразі нічого невідомо, бо вона без свідомості, у дуже важкому стані,

– підкреслив Барабаш.

Чоловік, за словами керівника, перебуває у стані середньої тяжкості. Крім цього, під час розбору завалів з'ясували, що 2 людини загинули: це 93-річний чоловік та 65-річна жінка.

Барабаш також наголосив, що удари по Авдіївці однозначно завдали бомбами ФАБ-500, що важать не менше ніж 500 кілограмів.

Комунальники не можуть розібрати завали через постійні обстріли Авдіївки

ФАБ-500 — це розроблена в СРСР 500-кілограмова авіаційна бомба загального призначення з фугасною боєголовкою, яку в основному використовують ВПС Росії, колишніх радянських республік та країн-замовників. Сама бомба може містити до 300 кілограмів вибухового наповнення.

Керівник зауважив, що роботи по завалу дуже ускладнюються через те, що у місті немає спеціальної техніки. До того ж одразу після авіаудару окупанти завдавали ще з десяток артилерійських ударів по місту, а також обстріляли Авдіївку з РСЗВ "Град".

"Через це ми тричі припиняли роботи, які проводилися вручну. Сподіваюсь, що завтра ми все ж продовжимо ці розбори завалів", – додав Барабаш.

Наостанок він сказав, що місто щодня просто рівняють з землею. Ба більше, майже кожного дня в Авдіївці після російських ударів є загиблі та поранені.

Яка ситуація в Авдіївці зараз