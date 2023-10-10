З самого ранку ворог накриває щільним вогнем Авдіївку на Донеччині
Окупанти вдосвіта 10 жовтня почали атакувати Авдіївку Донецької області. Вороги б'ють по місту з артилерії та авіації.
Російські окупанти традиційно обстрілюють житлову забудову. Пропагандистські телеграм-канали також поширюють відео з вибухами в Авдіївці, проте ніяк не коментують ситуацію, пише 24 Канал.
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Росіяни атакують Авдіївку
Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко написав вранці 10 жовтня, що загарбники з 5 ранку безперервно обстрілюють житлову забудову як артилерією, так і авіацією.
Уб***ки. Все перетворюють на Маріуполь та Бахмут,
– зауважив Андрющенко.
Він додав, що вороги мають зникнути, попри вік та стать.
Росіяни атакують Авдіївку: дивіться відео
Росіяни цинічно атакують Авдіївку / Фото з телеграму Петра Андрющенка та пропагандистів
Де розташована Авдіївка на Донеччині: дивіться на карті
Яка ситуація на Авдіївському напрямку
- На початку жовтня боєць "Легіону Свободи" Максим Морозов розповідав, що на Авдіївському напрямку російські загарбники використовують майже всі види зброї.
- Зокрема, окупанти гатять зі ствольної артилерії, мінометів, танків тощо. Особливо активно росіяни застосовують авіацію.
- Максим Морозов пояснив, що ситуація напружена. Ворог також застосовує FPV-дрони та інші безпілотники.
- Під атакою перебуває й саме місто. Окрім того, вороги вдаються до обстрілу коксохімічного заводу в Авдіївці. Через атаку там наприкінці вересня 2023 року була пожежа.