З самого ранку ворог накриває щільним вогнем Авдіївку на Донеччині

Окупанти вдосвіта 10 жовтня почали атакувати Авдіївку Донецької області. Вороги б'ють по місту з артилерії та авіації.

Російські окупанти традиційно обстрілюють житлову забудову. Пропагандистські телеграм-канали також поширюють відео з вибухами в Авдіївці, проте ніяк не коментують ситуацію, пише 24 Канал.

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Росіяни атакують Авдіївку

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко написав вранці 10 жовтня, що загарбники з 5 ранку безперервно обстрілюють житлову забудову як артилерією, так і авіацією.

Уб***ки. Все перетворюють на Маріуполь та Бахмут,

– зауважив Андрющенко.

Він додав, що вороги мають зникнути, попри вік та стать.

Росіяни атакують Авдіївку: дивіться відео

Росіяни цинічно атакують Авдіївку / Фото з телеграму Петра Андрющенка та пропагандистів

Де розташована Авдіївка на Донеччині: дивіться на карті

Яка ситуація на Авдіївському напрямку