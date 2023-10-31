Росія влучила в автобазу в Херсоні: моторошні наслідки удару по центру міста

Зранку 31 жовтня російська армія вкотре атакувала Херсон ракетами – відомо про влучання у приватне підприємство. Постраждала автобаза, як розташована прямо у центрі міста.

Влада показала наслідки ворожої атаки по Херсону – приміщення зруйноване вщент. Також відомо про декілька поранених.

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Ранковий терор Херсона

Близько 11:00 армія Росії вдарила по центральному району Херсона – під вогнем опинилася автобаза. Влада повідомляє, що внаслідок ракетного удару вщент знищено складські приміщення, пошкоджено щонайменше півдесятка транспортних засобів.

Наслідки ворожої атаки по центру Херсона: дивіться відео

На щастя, всі залишилися живі, однак травми отримали двоє працівників. У 34-річного водія діагностували поранення ніг, а у двірника, 58 років, травмована голова. Зараз обоє чоловіків перебувають під наглядом лікарів.

Росіяни вщент знищили приватну автобазу: дивіться відео наслідків

Працівники повідомляють, що жодних військових об'єктів на території автобази не було. Попередньо росіяни завдали удару балістичним озброєнням.

На місці удару лишилися руїни: дивіться відео від Радіо Свобода

Регулярні обстріли Херсонщини