Росія влучила в автобазу в Херсоні: моторошні наслідки удару по центру міста
Джерело:Олександр Прокудін
Зранку 31 жовтня російська армія вкотре атакувала Херсон ракетами – відомо про влучання у приватне підприємство. Постраждала автобаза, як розташована прямо у центрі міста.
Влада показала наслідки ворожої атаки по Херсону – приміщення зруйноване вщент. Також відомо про декілька поранених.
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Ранковий терор Херсона
Близько 11:00 армія Росії вдарила по центральному району Херсона – під вогнем опинилася автобаза. Влада повідомляє, що внаслідок ракетного удару вщент знищено складські приміщення, пошкоджено щонайменше півдесятка транспортних засобів.
Наслідки ворожої атаки по центру Херсона: дивіться відео
На щастя, всі залишилися живі, однак травми отримали двоє працівників. У 34-річного водія діагностували поранення ніг, а у двірника, 58 років, травмована голова. Зараз обоє чоловіків перебувають під наглядом лікарів.
Росіяни вщент знищили приватну автобазу: дивіться відео наслідків
Працівники повідомляють, що жодних військових об'єктів на території автобази не було. Попередньо росіяни завдали удару балістичним озброєнням.
На місці удару лишилися руїни: дивіться відео від Радіо Свобода
Регулярні обстріли Херсонщини
- За минулу добу 19 разів російські війська обстріляли населені пункти Херсонської міської територіальної громади та використали для цього 64 снаряди. На жаль, 1 людина загинула, ще 9 отримали поранення.
- Армія окупантів 30 жовтня завдала удару по маршрутці з пасажирами у Херсоні, одна з поранених у маршрутці – у важкому стані. Що стосується решти п'яти людей, то у них осколкові поранення та контузія.
- В ніч проти 28 жовтня зафіксовано 15 прильотів КАБ по населених пунктах Херсонщини. Є руйнування у приватному секторі Херсона.