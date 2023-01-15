Жителі Дніпра почали приносити квіти та іграшки до будинку, куди влучила російська ракета
Росія обстріляла багатоповерхівку в Дніпрі, внаслідок чого загинуло чимало людей. Жителі міста не приховують своєї агресії в сторону ворожої держави та оплакують померлих, несучи до місця трагедії квіти та іграшки.
Станом на день 15 січня на місці зруйнованого будинку в Дніпрі перебувають бригади рятувальників. Вони розбирають завали та шукають тіла загиблих. Водночас родичі померлих, близькі та просто небайдуже містяни несуть до місця трагедії квіти та дитячі іграшки. Про це інформує 24 Канал з посиланням на місцеві телеграм-канали.
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Вічна пам'ять загиблим дніпрянам
Очевидно, що Україна ніколи не пробачить державі-терористці Росії цей та інші обстріли цивільної інфраструктури, через які уже загинули тисячі невинних людей від початку повномасштабного вторгнення.
Ситуація поблизу зруйнованої багатоповерхівки станом на 15 січня: дивіться відео
Квіти на іграшки поблизу обстріляного будинку в Дніпрі: дивіться ролик
Приносячи квіти та іграшки, жителі міста демонструють свою скорботу та співчуття рідним та загиблим дніпрян, які відійшли на той світ внаслідок цього обстрілу.
Зворушливі кадри квітів та іграшок поблизу зруйнованого будинку: переглядайте світлини із соцмереж
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Росія – терористична держава: наслідки обстрілу Дніпра
- Через влучання ворожої ракети в багатоповерхівку Дніпра загинуло дві найкращі подруги Ірина Саламатенко та Ольга Усманова. В обох жінок були чоловіки та маленькі діти.
- 15 січня, близько 11:30 рятувальники дістали з-під завалів будинку жінку. Вона жива, однак станом на 16:00 перебуває у реанімації із сильним переохолодженням.
- Окрім того, у Повітряних Силах констатували, що Росія влучила у багатоповерхівку ракетою Х-22.
- Також там заперечила заяву Олексія Арестовича про те, що ця трагедія спричинена потраплянням у будинок уламка ракети, яку збила ППО нашої держави.