Вогонь ішов зсередини: що не так із версіями росіян про обвал будинку в Бєлгороді

У російському Бєлгороді 12 травня обвалився під'їзд багатоповерхового будинку. Звісно ж, місцева влада одразу вирішила звинуватити Україну.

Російська опозиціонерка, політична аналітикиня Ольга Курносова зауважила 24 Каналу, що відео з місця події підтверджують, що ніякого прильоту не було.

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Чим характерний вибух будинку в Бєлгороді

Курносова зазначила, що її найбільше здивувало міноборони Росії, яке заявило, що їхня ППО настільки невдало збивала начебто ракету "Точка-У", що її уламки впали на житловий будинок. Вочевидь, у відомстві вирішили, що списувати таке на артилерію взагалі смішно.

А на відео з місця події, зауважила вона, не видно жодного руху, натомість помітно одночасно вибух і вогонь. Тобто справді щось вибухнуло. І перед тим нічого не летіло.

Те, що прильоту немає, мені здається, цілком очевидно,

– сказала опозиціонерка.

На її думку, будівлю або підірвали, або стався дуже серйозний вибух, але безпосередньо поряд із будинком. Умовно кажучи, в автівку могли закласти велику кількість вибухівки та підірвати.

Російська опозиціонерка додала, що експерти розберуть усе покадрово й точно скажуть, що могло статися. Але очевидно, що вогонь ішов зсередини будівлі.

Вибух будинку в Бєлгороді: що відомо