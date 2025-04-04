Пряме влучання: росіяни атакували залізничний вокзал на Чернігівщині

У п'ятницю, 4 квітня, російські війська атакували безпілотниками Чернігівську область. Під ударом ворожих "Шахедів" опинився залізничний вокзал у місті Семенівка.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрзалізницю.

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Росіяни вчергове обстріляли Чернігівщину

В Укрзалізниці заявили, що залізнична інфраструктура знову перебувала під ворожим обстрілом.

Сьогодні російські терористи завдали удар по вокзалу Семенівки в Чернігівській області,

– йдеться в заяві.

У результаті прямого влучання ворожого безпілотника в приміщення вокзалу після нічого обстрілу був пошкоджений дах будівлі, а також вибиті вікна.

На щастя, обійшлось без жертв та постраждалих внаслідок атаки.

Продовжуємо рух,

– додали в Укрзалізниці.

Наслідки нічного обстрілу Чернігівщини / Фото: Укрзалізниця

Раніше голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус також повідомляв, що за минулу добу під ударом перебували 3 райони області. За його словами, на Чернігівщині зафіксували 75 вибухів у 20 населених пунктах.

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Нагадаємо, в ніч на 4 квітня російські безпілотники також атакували Харків. Внаслідок ворожого удару в місті загинули 5 людей, ще 32 зазнали поранень.