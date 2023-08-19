Сьогодні нема безпечного місця в Україні, – Маляр про атаку та виставку дронів у Чернігові

Росіяни 19 серпня вдарили по центру Чернігова. У цей день там відбувалася виставка дронів.

Окупантам дошкуляє все успішне, що є в українців. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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В Україні немає повністю безпечних місць

Маляр зазначила, що росіяни воюють дуже емоційно – вони не просто цілять в цивільні об'єкти, а й шукають ті, які є найбільш символічними чи вразливими для українців.

Росіянам дошкуляє все успішне, що в нас є. Вже не раз, вони запускали ракети саме по тих об'єктах, про які до цього була дуже позитивна публічна інформація. Звісно, вони й без публічності знають, де який об'єкт розташований, але для них важлива емоційна складова. Влучити якомога болючіше,

– зауважила посадовиця.

За її словами, було і таке, коли заходи проводили без публічного оголошення і висвітлення, але туди все одно прилітало саме в момент проведення.

"Публічні заходи – це завжди ризик і лотерея, незалежно від того оприлюднена про них інформація чи ні. Під час війни це ризик обох сторін – організаторів і відвідувачів (або їх законних представників, якщо ми про дітей говоримо). Так, сьогодні нема безпечного місця в Україні", – заявила заступниця міністра.

Вона підсумувала, що надійно – лише в укритті, тому кожен повинен навчитись враховувати цей фактор в усьому, що робить і де буває.

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