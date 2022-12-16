Була відважною жінкою, – ООН про загиблу в Херсоні волонтерку Червоного Хреста
Джерело:Sky News
Росіяни 15 грудня обстріляли у Херсоні штаб Червоного Хреста. Під час атаки загинуло 4 людей, серед яких була волонтерка.
Так, окупанти обстріляли будівлю у Херсоні, яку для роздачі допомоги використовували волонтерські групи та гуманітарні організації.
До речі Окупанти влучили у пункт Червоного Хреста в Херсоні: загинула волонтерка
Волонтерка була відважною жінкою
Координаторка гуманітарних питань ООН Деніз Браун підтвердив, що серед загиблих була жінка-фельдшер Червоного Хреста. Браун була шокована, яке місце обрали для своєї цілі окупанти. Воно використовувалось для підтримки цивільних, особливо людей похилого віку, які потребують допомоги.
Мої думки також із колегами цієї відважної жінки, яка сьогодні загинула під час виконання службових обов’язків, працюючи фельдшером Товариства Червоного Хреста України,
– наголосила Браун.
Обстріли Херсона: що відомо
- Після того, як ЗСУ звільнили Херсонщину, окупанти щодня обстрілюють регіон. Наприклад, у відеозверненні 15 грудня президент Володимир Зеленський повідомив, що протягом дня загарбники обстріляли Херсонщину 16 разів.
- Однак наступного дня глава Херсонської ОВА Ярослав Янушевич зазначив, що було 30 обстрілів регіону. Загарбники били з артилерії, РСЗВ та мінометів.
- Лише за день в області загинули 4 людини, ще 9 жителів Херсонщини зазнали поранення різного ступеня тяжкості.
- За добу 14 грудня російські обстріли вбили 3 людей, ще 13 жителів були поранені. Від рук окупантів загинув 8-річний хлопчик.